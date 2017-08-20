Samanyolu Haber /Ekonomi / Fıstık fiyatı uçtu baklavacı resti çekti /20 Ağustos 2017 09:33

Fıstık fiyatı uçtu baklavacı resti çekti

Sıcak havayı fırsata çeviren karaborsacılar yüzünden Antep Fıstığı her geçen gün zamlanıyor. Baklavacılar, fiyatın düşmemesi halinde fıstık alımını durduracağını açıkladı

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Sıcak havayı fırsata çeviren karaborsacılar yüzünden fıstığın fiyatı her geçen gün artıyor. Baklavacılar, fiyatların düşmemesi halinde fıstık alımını durduracakları restini çekti Baklava sektörünün en önemli ham maddesi olan Antep Fıstığı fiyatları stokçuların piyasaya mal vermemesi nedeniyle altın fiyatlarını yakaladı. Türkiye'nin en önemli fıstık üretim merkezi olan Gaziantep'te yeni mahsul fıstık hasadına başlanmasına rağmen, depolarda 2015 yılından kalma fıstığın beklediği belirtiliyor. Baklavada kullanılan iç fıstığın kilosunun 120 TL'ye dayanması, fıstıkçılar ile baklavacılara karşı karşıya getirdi. Gaziantep Ticaret Odası'nda yapılan toplantıda baklavacılar, karaborsacıların fiyatları düşürmemesi halinde fıstık alımlarını durduracakları resti çekti. 


UCUZ FISTIK HAYAL

Ekonomik değeri yüksek meyveler arasında yer alan Antep Fıstığı'nın kalbinin attığı Gaziantep'te fıstık bahçeleri ile fıstık ticaretinin yapıldığı Fıstıkçılar Çarşısı'nda olayı yerinde inceledik. Baklavada kullanılan iç fıstık fiyatları ramazan ayından bu yana sürekli yükseliyor. 1 kilo iç fıstığın fiyatının 120 TL'ye kadar çıkması baklavacıları isyan ettirdi. Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Tiryaki, hava koşullarının olumsuz geçmesinden dolayı bu yıl fıstık rekoltesinin düşük gerçekleşeceğini belirterek, “Bu yıl ki rekoltenin 70-80 bin ton civarında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Geçen yılki rekolte 150 bin tondu. Rekoltenin düşük gerçekleşmesi fiyatlara artı olarak yansıyacak” dedi. Türkiye'nin fıstık üreticiliğinde önemli ilerlemeler kaydettiğini anlatan Tiryaki, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Baknlığı ile ile ortak çalışmalarımız var. Lisanslı depoculuk kuracağız. Bunun yanında son yıllardaki yeni dikimlerle ülkemizdeki fıstık ağaçlarının sayısı arttı. Önümüzdeki yıllardan itibaren rekoltenin 200 bin tonun üzerinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Ancak bu yıl ucuz fıstık yemek zor gözüküyor” şeklinde konuştu.

İTHALATA İZİN VERİLSİN

Antep iç fıstığının kilosunun her geçen gün artması baklavacıları isyan ettirdi. Türkiye Baklavacılar Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, “Stokçular insafsızca fiyatları yükseltiyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın bu stokçulara gereken dersi vererek, ithalat kapısını aralamasını istiyoruz. Bunun yanı sıra lisansı depoculuk sistemine geçilerek, Antep Fıstığı'ndaki kayıt dışılığın önüne geçilmesi gerekiyor. Fıstık üreticiliği ile hiç ilgisi olmayan piyasadan avukat doktor veya kara parası olanlar fıstığı yatırım aracı olarak görüyorlar. Bunlar piyasayı istedikleri gibi yönlendiriyor. Bu spekülasyonlar bitmediği taktirde geçici olarak fıstık alımını duracağız” dedi.
Gaziantep Ticaret Odası Baklava Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Çiftçi de karaborsacıların fıstık fiyatlarını yüksek tutmasının baklava sektörünü olumsuz etkilediğini söyledi. Çiftçi, Gaziantep Ticaret Borsası'nda yaptıkları toplantıda, fiyatlar makul düzeyde aşağı çekilmediği taktirde, Antep fıstığı alımını durduracaklarını” gündeme getirdiklerini kaydetti.

PİYASAYA 10 İSİM YÖN VERİYOR

Gaziantep Bilek Köyü'nde fıstık üreticiliği yapan İbrahim Bulut, tarlada kabuklu yeşil fıstığın kilosunu 14 liradan tüccara sattıklarını söyledi. Bulut, “1 kilo yeşil fıstık işlendikten sonra 140-150 gram iç fıstık veriyor. Bunun maliyeti 90-100 TL civarında. Ancak bizden mal stoklayan karaborsacılar, günlük fiyatlarla oynuyor. Biz de Türk vatandaşlarının ucuz fıstık tüketmesini istiyoruz. Köylü, ürünü satıp bir an önce borcunu kapatmak için elindeki fıstığı bekletemiyor” diye fiyatlara tepki gösterdi. Fıstık işletme tesisi sahibi Salih Söylemez, fıstık fiyatlarını karaborsacıların yükselttiğini ifade ederek, “Şu an depolarda 2015 yılından kalma stok ürün bulunuyor. Karaborsacılar piyasaya mal sürmüyor. Fiyatları istedikleri gibi yükseltiyorlar. Piyasaya mal çıksa, para dönecek. Fakat 5-10 karaborsacı piyasayı istedikleri gibi belirliyor” diye konuştu.
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