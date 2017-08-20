Samanyolu Haber /Gündem / Bir gazeteci daha Türkiye'nin talebiyle İspanya'da gözaltına alındı /20 Ağustos 2017 09:41

Bir gazeteci daha Türkiye'nin talebiyle İspanya'da gözaltına alındı

Alman vatandaşı yazar ve insan hakları savunucusu Doğan Akhanlı tatil için gittiği İspanya'nın Granada kentinde gözaltına alındı. Akhanlı'nın Türkiye tarafından arandığı gerekçesiyle yakalandığı belirtildi.

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Granada'da hayat arkadaşı ile tatil yapan Doğan Akhanlı'nın polis tarafından yapılan bir kimlik kontrolünde, Interpol tarafından kırmızı bülten ile arandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

1992 yılından beri Köln'de yaşayan 60 yaşındaki yazarın, Türkiye'ye teslim edilip edilmeyeceği yönünde karar verilene kadar İspanya'da tutulabileceği belirtildi. Doğan Akhanlı'nın Alman avukatı Ilias Uyar, yaptığı açıklamada Almanya'nın Madrid'deki büyükelçiliğinin kendisini olayla ilgili olarak bilgilendirdiğini kaydetti.

Kitaplarında insan hakları konusuna ağırlık veren Uluslararası PEN Kulübü üyesi Akhanlı, "Ermeni Soykırımı" ile ilgili eserleriyle de tanınıyor.

2010 yılında hasta olan babasını ziyaret etmek için İstanbul'a giden Akhanlı, 1989 yılında bir kişinin öldüğü döviz bürosu soygununa katıldığı iddiasıyla havaalanında tutuklanarak cezaevine konmuştu. Alman politikacılar, yazar ve sanatçılar o dönemde Akhanlı'nın beraat etmesi için çağrıda bulunmuş ve yazar hakkındaki davadan 2011 yılında beraat etmişti. Ancak 2013 yılında Yargıtay kararı bozmuş ve bu kez Akhanlı hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle yeniden dava açılmıştı.

"Şimdiki gözaltı, Erdoğan'ın gücünü ülkesinin sınırlarının da ötesine taşıma ve beğenmediği eleştirel seslerle dünya çapında mücadele etme çabasını gözler önüne seriyor" diyen avukat Uyar, "Tutuklama emri kesinlikle hakkın kötüye kullanımıdır. Müvekkilimin derhal serbest bırakılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.
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