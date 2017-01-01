Samanyolu Haber /Gündem / 1-Kökünü kazıyacağız, 2- Korku içinde yaşamayın /01 Ocak 2017 13:31

1-Kökünü kazıyacağız, 2- Korku içinde yaşamayın

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Reina'da yaşanan katliam sonrası "Henüz şu örgüttür diyemeyiz. 2017'de kökünüzü kurutacağız" dedi.Bir de Kurtulmuş ‘yüreklere su serpti’: Vatandaşlarımız korku içinde yaşamasın dedi.

Reina saldırısını düzenleyen terörist böyle görüntülendi!

Her vahim olaydan sonra yetkililerin yaptığı klasik açıklamalara alıştık.  Reina'daki saldırısonrası bu klasik açıklamayı yapma sırası Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'taydı.

1- 2017'de terörün kökünü kazıyacağız
2- İstihbarat zafiyeti yoktur.
3- Vatandaşımız müsterih olsun, korkmasın 

Olağanüstü güvenlik önlemi alındığı söylenen bir yerde saldırganı bile yakalayamayan Hükümetin sözcüsü bu açıklamaları yaptı.

Bir TV kanalındaki programa katılan Kurtulmuş,' Bütün bağlantılar süratle gözden geçiriliyor. Bağlantıları varsa ortaya konulacak. Hem içeride hem dışarıda DAEŞ'in PKK'nın beli kırıldı. 2017'de Allah'ın izniyle kökünüzü kurutacağız. Bu terör örgütleri üzerinden birilerinin vermeye çalıştığı mesajlar olabilir.' dedi

‘Korkuyla yaşamasınlar’

İstanbulluların dikkat etmesi gereken bir istihbarat olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Kurtulmuş, ‘yüreklere su serpti’: “Kimsenin böyle davranmaması lazım. Tüm istihbarat bilgileri değerlendiriliyor. Vatandaşlarımız günlük hayatılarını korkuyla panikle yaşamasın istiyoruz, terörün de istediği zaten bu. Bizi içimize evlerimize kapatarak günlük hayatımızı sıkıntıyla geçirmemizi istiyorlar. Bunu istemiyoruz, buna izin vermeyeceğiz.” 
<< Önceki Haber 1-Kökünü kazıyacağız, 2- Korku içinde yaşamayın Sonraki Haber >>

Barbaros Şansal'a Atatürk Havalimanı'nda saldırı

Barbaros Şansal'a Atatürk Havalimanı'nda saldırı

IŞİD Reina Katliamı'nı üstlenmesine rağmen Kurtulmuş örgütün adını söyleyemedi

IŞİD Reina Katliamı'nı üstlenmesine rağmen Kurtulmuş örgütün adını söyleyemedi

Reina'yı kana bulayan IŞİD'çi böyle kaçmış

Reina'yı kana bulayan IŞİD'çi böyle kaçmış

Cübbeli 5 sene önce caiz dediğini bugün lanetli ilan etti

Cübbeli 5 sene önce caiz dediğini bugün lanetli ilan etti

Lüks araç denize düştü

Lüks araç denize düştü

Bamteli: CEBR-İ LÜTFÎ VE HASANÎ RUH

Bamteli: CEBR-İ LÜTFÎ VE HASANÎ RUH

İşte teröristin Reina’ya giriş anı

İşte teröristin Reina’ya giriş anı

Yandaş yazar: Yılbaşına karşıyız, istedikleri yeri havaya uçursunlar

Yandaş yazar: Yılbaşına karşıyız, istedikleri yeri havaya uçursunlar

Binali Yıldırım: Noel Baba giyimli iddiası yalan

Binali Yıldırım: Noel Baba giyimli iddiası yalan

‘Sizin istihbarat teşkilatınız çalışmıyor mu? Siz bu insanları niye takip etmediniz?

‘Sizin istihbarat teşkilatınız çalışmıyor mu? Siz bu insanları niye takip etmediniz?
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
05:13:09