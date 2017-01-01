1-Kökünü kazıyacağız, 2- Korku içinde yaşamayın

Her vahim olaydan sonra yetkililerin yaptığı klasik açıklamalara alıştık. Reina'daki saldırısonrası bu klasik açıklamayı yapma sırası Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'taydı.





1- 2017'de terörün kökünü kazıyacağız

2- İstihbarat zafiyeti yoktur.

3- Vatandaşımız müsterih olsun, korkmasın





Olağanüstü güvenlik önlemi alındığı söylenen bir yerde saldırganı bile yakalayamayan Hükümetin sözcüsü bu açıklamaları yaptı.





Bir TV kanalındaki programa katılan Kurtulmuş,' Bütün bağlantılar süratle gözden geçiriliyor. Bağlantıları varsa ortaya konulacak. Hem içeride hem dışarıda DAEŞ'in PKK'nın beli kırıldı. 2017'de Allah'ın izniyle kökünüzü kurutacağız. Bu terör örgütleri üzerinden birilerinin vermeye çalıştığı mesajlar olabilir.' dedi





‘Korkuyla yaşamasınlar’





İstanbulluların dikkat etmesi gereken bir istihbarat olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Kurtulmuş, ‘yüreklere su serpti’: “Kimsenin böyle davranmaması lazım. Tüm istihbarat bilgileri değerlendiriliyor. Vatandaşlarımız günlük hayatılarını korkuyla panikle yaşamasın istiyoruz, terörün de istediği zaten bu. Bizi içimize evlerimize kapatarak günlük hayatımızı sıkıntıyla geçirmemizi istiyorlar. Bunu istemiyoruz, buna izin vermeyeceğiz.”