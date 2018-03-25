Samanyolu Haber /Gündem / Zulmün fotoğrafı... /25 Mart 2018 10:26

Zulmün fotoğrafı...

Cezaevindeki damatlarını ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Aydın ailesinin dramı vicdanları kanatmıştı. Ailenin, tutuklu damadının elim kazadan sonra mezarları ziyaret ettiği esnada çekilen fotoğrafı, zulmün fotoğrafı olarak kayıtlara geçti.

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 Hizmet Hareketine yakın olduğu iddiasıyla cezaevine konulan Damat Kara’nın, kabirlerin başındaki çaresizliği yürek dağladı.

Erzurum-Aşkale yolunun Küçükgeçit mevkiinde Erzurum’dan Giresun’a dönen İbrahim Aydın (54) yönetimindeki 28 AH 195 plakalı araç, yol çalışması nedeniyle tek şeritten trafiğin işlediği yolda, karşı yönden gelen canlı hayvan yüklü 16 CTS 03 plakalı kamyon ile çarpışmıştı. Kazada, otomobil sürücü İbrahim Aydın (54), annesi Ayşe Aydın (72), eşi Gülyeter Aydın (49) ve oğlu Muhammed Aydın (8) olay yerinde hayatını kaybetmişti. Tutuklu olan damadın 23 yaşındaki eşi Kevser Aydın Kara ise ağır yaralanmıştı. Ambulansla önce Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ardından da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alınmıştı. Aydın ailesinin 4 ferdinin cenazeleri Giresun’un Keşap ilçesi Gönüllü köyünde toprağa verilmişti.

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