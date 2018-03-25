Samanyolu Haber /Gündem / Suudi hava sahası ilk kez İsrail uçusuna açıldı /25 Mart 2018 00:31

Suudi hava sahası ilk kez İsrail uçusuna açıldı

Suudi Arabistan, İsrail varışlı tarifeli uçak seferine ilk kez hava sahasını açtı.

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Riyad'ın, Hindistan-İsrail arasında sefer düzenleyen ticari firmalara hava sahasını kullanma izni vereceği 7 Mart'ta duyurulmuştu. Söz konusu izin İsrail havayolu şirketi El Al'i kapsamıyor.

Çarşamba günü ilk uçuş gerçekleşti.

Hindistan havayolu şirketi Air İndia'nın, Yeni Delhi-Tel Aviv hattının ilk seferini yapan uçak Ben Gourion Havalimanı'nda törenle karşılandı.

Törene İsrail Ulaşım Bakanı Yisrael Katz da katıldı.

İsrailli bakan "Bu uçuş bölgede yavaş yavaş ilerleyen olumlu değişimi gösteriyor. Umarım çok da uzak olmayan bir gelecekte İsrail'in ulusal havayolu şirketi El Al da bu rotayı kullanabilecektir." yorumunu yaptı.

Riyad'ın bu adımı, İsrail varışlı uçuşlar için 70 yıllık hava sahası yasağını da sonlandırmış oldu.
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