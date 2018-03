Pir Sultan Abdal Derneği'ne itirafçı operasyonu: 16 tutuklama

PSAKD Genel Başkan Yardımcısı Erol Yeter’e bu suçlamalara ek olarak sosyal medya paylaşımları nedeniyle “cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve nefrete sevk etmek” suçlamaları da yöneltildi.







Cumhuriyet’tin haberine göre, avukat Nebahat Bektaş, “Dosyada gizlilik kararı olması sebebiyle bu itirafçının beyanı dışında gözaltına alınıp tutuklanan kişiler hakkında bir bilgiye ulaşma imkânımız olmadı. Bu 16 kişinin arasında 80 yaşında A.S. ve V.S. de var. Tesadüfen tutuklanmış olaylarla hiçbir ilgisi olmayan kişiler var. İnsanların hepsi o köylerde yaşıyor. Bu tutuklanan 16 kişinin 14’ü çoban, koyun otlatan, kuzu güden, ot biçen, odun kesen insanlar. Atılı suç ile ilgisi olabilecek insanlar değil. Geçen yıl birkaçı hakkında aynı türden suçlamalarla gözaltına alınıp tekrar serbest bırakılanlar var. İnsanlar baskı altına alınıp buradan göç etmeleri isteniyor. ‘Agit Servan’ kod adlı bir itirafçının beyanları doğrultusunda gözaltı ve tutuklamalar yapıldı. Terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve nefrete sevk etmek şeklinde suçlamalar var. Bu tutuklanan insanların bu suçla hiçbir ilgisinin olmadığına inanıyoruz, biliyoruz, bir an önce özgürlüklerine kavuşabilmeleri için elimizden geleni yapacağız” dedi.