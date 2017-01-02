Samanyolu Haber /Gündem / Zorunlu BES uygulaması resmen başladı /02 Ocak 2017 11:46

Zorunlu BES uygulaması resmen başladı

Zorunlu BES uygulaması resmen başladı. 45 yaş altı her çalışanın prime esas gün kazancının en az yüzde 3'ü aylık olarak kesilecek. İstemeyen iki ay içinde sistemden çıkacak. Uygulama Nisan ayına kadar sadece 1000 ve üzeri çalışanı olan işletmeleri kapsıyor.

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Zorunlu BES uygulaması resmen başladı

Çalışanların otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine (BES) dahil edilmesi uygulamasına ilişkin yönetmelik yayımlandı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan yönetmelikle, yönetmelikle kapsamı belirlenen iş yerlerinde 45 yaşını doldurmamış çalışanların otomatik BES’e dahil edilmelerine ilişkin esaslar belirleniyor.

Bu çerçevede, çalışan sayısı 1,000’in üzerindeki işyerleri 1 Ocak’tan itibaren, 250 ve üzeri ancak 1,000’den az olan işyerleri 1 Nisan’dan itibaren, 100 ve üzeri ancak 250’den az olan işyerleri 1 Temmuz’dan itibaren, 50’nin üzerinde ancak 100’den az olan işyerleri 1 Ocak 2018’den itibaren, 10’un üzerinde ancak 50’den az olan işyerleri 1 Temmuz 2018’den itibaren, beşin üzerinde ancak 10’dan az olan işyerleri ise 1 Ocak 2019’dan itibaren otomatik BES kapsamına dahil edilecek. BES kapsamında çalışanların ücretinden işveren tarafından kesilecek çalışan katkı payı tutarı, ilgisine göre prime esas kazanç veya emeklilik keseneğine esas aylığın yüzde 3’ü olarak hesaplanacak.
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