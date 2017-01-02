Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de de başladı! /02 Ocak 2017 11:49

Türkiye'de de başladı!

New York Times bu uygulamayı sadece Suriye ve Afganistan'da yapıyor

SHABER3.COM

Türkiye'de de başladı!

Türkiye'de gazetecilere yönelik baskılar artarken, basın merkezleri yeni önlemler almaya başladı. New York Times Gazetesi güvenlik gerekçesiyle muhabirlerinin isimlerini gizleme kararı aldı.

ABD’nin en prestijli gazetelerinden olan New York Times (NYT), Türkiye’deki muhabirlerinin kimliğini ‘güvenlik gerekçesiyle’ gizleme kararı aldı. Kararı CNN Reliable Sources duyurdu. 

Gazete, bundan sonra Türkiye haberlerinde yerel ‘New York Times çalışanı’ ifadesini kullanacak. New York Times, gazetecilerin sahadaki güvenliğini sağlamak amacıyla Suriye ve Afganistan’dan geçtiği haberlerde muhabirlerin isimlerini gizliyordu. 

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