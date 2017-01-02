Türkiye'de de başladı!
Türkiye'de gazetecilere yönelik baskılar artarken, basın merkezleri yeni önlemler almaya başladı. New York Times Gazetesi güvenlik gerekçesiyle muhabirlerinin isimlerini gizleme kararı aldı.
ABD’nin en prestijli gazetelerinden olan New York Times (NYT), Türkiye’deki muhabirlerinin kimliğini ‘güvenlik gerekçesiyle’ gizleme kararı aldı. Kararı CNN Reliable Sources duyurdu.
Gazete, bundan sonra Türkiye haberlerinde yerel ‘New York Times çalışanı’ ifadesini kullanacak. New York Times, gazetecilerin sahadaki güvenliğini sağlamak amacıyla Suriye ve Afganistan’dan geçtiği haberlerde muhabirlerin isimlerini gizliyordu.
Aktif Haber