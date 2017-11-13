Samanyolu Haber /Gündem / Ziraat Bankasını kara para sebebiyle polis bastı... /13 Kasım 2017 00:39

Ziraat Bankasını kara para sebebiyle polis bastı...

Almanya’nın Frankfurt kentinde bulunan Ziraat Bank International AG’ye polis baskını düzenlendi. Bankanın, Türkiye’deki bazı firmalara Almanya üzerinden verilen düşük faizli kredilerde usulsüzlük yaptığı öne sürülüyor.

SHABER3.COM

Hamburg’da internetten yayın yapan Avrupa Postası’nda yer alan habere göre, Alman Finans Denetleme Kurumu (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) BAFFIN ve Mali Polis Ziraat Bank’a baskın düzenlendi.

Almanya’da Türkiye’deki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) gibi çalışan Alman Finans Denetleme Kurumu, gerçekleştirdiği baskında  bankanın bilgisayarlarına el koydu.

Baskının, yeni bankacılık sistemi CORE ile ilgili iddialara göre kara para aklama soruşturmasına tabi tutulduğu ileri sürülüyor.

RUSYA’DAN 10 MİLYON EURO’LU TRANSFER

Kara para aklama iddiası, Almanya’da iflas eden GTI Seyahat Şirketi sahibi Görgülü kardeşlerin 10 milyon Euro’sunun, Rusya’dan yılbaşından bir gün önce transfer edilmesine dayandırılıyor.

Ziraat Bank, Almanya’da 1964 yılında kurulmuş, 1988 yılında tam bankacılık yapma izni almıştı. 170 milyon Euro sermayesi bulunan banka diğer şubeleri dahil olmak üzere bünyesinde 145 kişi çalıştırıyor. Bankanın Frankfurt merkezi 2013 yılından beri Ayten Türkmen tarafından yönetiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ziraat Bankasını kara para sebebiyle polis bastı... Sonraki Haber >>

Irak'ta şiddetli deprem

Irak'ta şiddetli deprem

Erdoğan Reza Zarrab'a nasıl bulaştı

Erdoğan Reza Zarrab'a nasıl bulaştı

3 dakikada ATATÜRKÇÜLÜK...

3 dakikada ATATÜRKÇÜLÜK...

Zam haber vatandaşa nasıl yutturulur?

Zam haber vatandaşa nasıl yutturulur?

Beyinden internete... İnternetten beyine...

Beyinden internete... İnternetten beyine...

Ön tekeri kırılan uçak nasıl iniş yaptı

Ön tekeri kırılan uçak nasıl iniş yaptı

Böyle ceza olur mu?

Böyle ceza olur mu?

'Benim Kardeşlerim sonradan gelecekler 'müjdesi

'Benim Kardeşlerim sonradan gelecekler 'müjdesi

Bu nasıl yargılama?

Bu nasıl yargılama?

Bylock içerik raporu herkesi güldürdü

Bylock içerik raporu herkesi güldürdü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:51:20