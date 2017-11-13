Ziraat Bankasını kara para sebebiyle polis bastı...

Hamburg’da internetten yayın yapan Avrupa Postası’nda yer alan habere göre, Alman Finans Denetleme Kurumu (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) BAFFIN ve Mali Polis Ziraat Bank’a baskın düzenlendi.





Almanya’da Türkiye’deki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) gibi çalışan Alman Finans Denetleme Kurumu, gerçekleştirdiği baskında bankanın bilgisayarlarına el koydu.





Baskının, yeni bankacılık sistemi CORE ile ilgili iddialara göre kara para aklama soruşturmasına tabi tutulduğu ileri sürülüyor.





RUSYA’DAN 10 MİLYON EURO’LU TRANSFER





Kara para aklama iddiası, Almanya’da iflas eden GTI Seyahat Şirketi sahibi Görgülü kardeşlerin 10 milyon Euro’sunun, Rusya’dan yılbaşından bir gün önce transfer edilmesine dayandırılıyor.





Ziraat Bank, Almanya’da 1964 yılında kurulmuş, 1988 yılında tam bankacılık yapma izni almıştı. 170 milyon Euro sermayesi bulunan banka diğer şubeleri dahil olmak üzere bünyesinde 145 kişi çalıştırıyor. Bankanın Frankfurt merkezi 2013 yılından beri Ayten Türkmen tarafından yönetiliyor.