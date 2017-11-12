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Irak'ın Süleymaniye kentinde deprem
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Irak'ın Süleymaniye kentinde deprem
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12 Kasım 2017 22:00
Irak'ın Süleymaniye kentinde deprem
Irak Kürdistan bölgesinin en önemli şehri Süleymaniye'de deprem meydana geldi
SHABER3.COM
Irak'ın Süleymaniye kentinde 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 103 kilometre altında meydana gelen deprem Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerinden de hissedildi
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