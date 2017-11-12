Samanyolu Haber /Dünya / Irak'ın Süleymaniye kentinde deprem /12 Kasım 2017 22:00

Irak'ın Süleymaniye kentinde deprem

Irak Kürdistan bölgesinin en önemli şehri Süleymaniye'de deprem meydana geldi

SHABER3.COM

Irak'ın Süleymaniye kentinde 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 103 kilometre altında meydana gelen deprem Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerinden de hissedildi
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