'Hilafet tartışması başlatacak'

Takan'a göre Mehmet Görmez de bu hilafet tartışmasında gereken şeyleri söylemediği için azledildi

İşte o yazı:

Anketler nereyi gösteriyorsa oraya mı yöneliyor?..

Doğru. İtirazım olmaz.

50 artı 1'i bulmak için papaz elbisesi bile giyer, her kılığa girer, trene de biner mi?..

Hiç mi hiç itiraz etmem.

Şimdi ona "Atatürkçülük" mü lazım?..

Ha, işte oracıkta bir dakika durun ve soluklanın!..

Çok sıkıştığında "Mustafa Kemal" demekten vazgeçip hayatında ilk defa "Atatürk" diye hitap etmesi,

grip olmadan, yurtdışına seyahate çıkmadan Anıtkabir'e gitmesinin elbette çok önemli sebebi var.

Ama gerekçe 1 değil. Çoklu.. Sadece oy kaygısı değil... Gizli ajandada yazan ana hedefe doğru

büyük hamlenin arifesindeyiz...

Kuyumcu titizliğiyle bir süredir yürütülen psikolojik harekata çok dikkatli bakın:

Hepimiz, bilerek veya bilmeyerek, onun pişirdiği pilava kaşık sallayarak ortak da oluyoruz.

"Bu TEOG nedir istemiyorum bunu, değiştirin" dedi.

Hemen yerine getirildi.

Yeni icat edilen sistemin orasındaki burasındaki yanlışlara, eksiklere de müdahale etti.

Motorlu taşıt vergilerine zam çok can yaktı. Hemen duruma el koydu. Zam oranını aşağıya indirdi.

Üniversite sınavlarını tartışmaya açtı. Sistemi değiştirdi. İş bilmez bürokratlar, ellerine aldıkları işi doğru düzgün yapmazlar ki!.. Eksiklerini, hatalarını yine o tamamladı.

Ya, şu otomobillerdeki cam filmi yasağı?.. Doların, Euro'nun füze gibi fırlamasının, bir hafta içinde

benzine gelen zamların, mazotun 5 liranın üstüne çıkmasının, üst üste gelen şehit haberlerinin

önüne geçti. Anında duruma el koydu. Cam filmi yasağına kesilen cezaları durdurdu...

Şehitlerimize "kelle" diyen, bebek katili Öcalan'ı "sayın" yapan uzaydan gelen zombilerdi...

Gazilerimize meydan dayağı atan ahlaksız, şerefsiz magandalara en şiddetli tepkiyi o gösterdi



