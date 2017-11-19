Zimbabve'de darbe sonrası Devlet Başkanı kendi kurduğu partiden atıldı

Mugabe'nin geleceğine karar vermek için toplanan parti üyeleri, First Lady Grace Mugabe'nin de ihracına karar verdi.

Ordunun darbe yaptığı Zimbabve'nin istifa baskısı altındaki devlet başkanı Robert Mugabe, kurucusu olduğu Afrika Ulusal Birliği-Vatansever Cephe'nin (ZANU-PF) liderliğinden azledildi.





Reuters ajansına konuşan kaynaklar iktidardaki partinin yeni liderliği için aday gösterilen ismin, Mugabe'nin görevden aldığı yardımcısı Emmerson Mnangagwa olduğunu aktardı.







Mugabe'nin akıbetine karar vermek için toplanan parti üyelerinden biri "Partiden ihraç edildi. Yeni liderimiz Mnangagwa" dedi.





MERKEZ KOMİTE'DEN MUGABE'YE MÜHLET







Merkez Komite de Mugabe'nin yarın öğlene kadar istifa etmesi gerektiğini yoksa azledilme sürecinin başlatılacağını açıkladı.





FIRST LADY GRACE MUGABE İHRAÇ EDİLDİ





Öte yandan Mugabe'den sonra yerine geçme planlarını gizlemeyen First Lady Grace Mugabe'nin de parti üyeliğinin sonlandırıldığı da aktarıldı.





Ülkede Mugabe'nin istifasını isteyen ve askeri müdahaleyi destekleyen binlerce kişi dün başkentte yürüyüş düzenlemişti.





Mugabe'nin çekilmesini isteyen pankartlar taşıyan ve şarkılar söyleyerek başkent Harare sokaklarında yürüyen kalabalığın arasında çok sayıda askeri araç da görülmüştü.





Zimbabve ordusu, çarşamba günü başkente girerek devlet televizyonunu ele geçirmiş, sabaha karşı televizyonda okunan bildiride askeri müdahalenin 'darbe olmadığı' iddia edilmiş, ancak dünya bunu darbe olarak görmüştü