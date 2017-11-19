'Arabayı geçen sene 6 bine aldım, Hürriyet'tekiler isterse 5'e bırakırım'

Kendisi hakkında yapılan habere cevap veren Hakan Şükür nasıl bir hayat yaşadığını anlattı.





Kendisine cevap hakkı tanınmadığını belirten Şükür şunları kaydetti: ''Fotoğraftaki Arabayı 6 bin dolara geçen sene aldım. @huryazarlar isterse 5’e bırakırım.. Diğer arabaların biri ortağımın,diğeri de ilk geldiğimde 3 senelik lease ile almıştım, bu sene son senesi. Burada yaşayan birine de devredebilirim.. Eğer korkmazsanız yazabilirsiniz..''







“Şunu da ilave edin lütfen Yıllarca Avrupa’dan kazandığım her şeyimi ülkeme yatırdım. Hiçbir yerde gizli ve Off shore hesabım yok. Alın terimle şimdikilerden daha az kazandım. Ödüllerimi saymaya gerek yok. Gazetenizin en iyi 25 ve Avrupa’nın (UEFA) 50 en iyi oyuncusu ödüllerim de var.”





