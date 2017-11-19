Samanyolu Haber /Gündem / Bozdağ: Sarraf davasıyla ABD üzerinden bize darbe yapılıyor /19 Kasım 2017 17:13

Bozdağ: Sarraf davasıyla ABD üzerinden bize darbe yapılıyor

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD'de yargılanmakta olan Rıza Sarraf'la ilgili konuştu.

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Bozdağ açıklamasında şunları söyledi:

"Son günlerde ABD'de devam eden bir dava da bizim ana gündemlerimizden biri haline ağırlıklı şekilde gelmeye başladı. O da nedir? O da şu Rıza Sarraf üzerinden yürütülen soruşturma ve açılan dava. Buradan çok net bir şekilde söylüyorum bu dava siyasi bir davadır, hukuksal hiçbir altyapısı ve dayanağı yoktur. F.. terör örgütünün 17-25 Aralık sürecinde Türkiye'de yapmak isteyip de başaramadığı, başarısız hukuk darbesi girişiminin ABD üzerinden Türkiye'ye karşı yürütülmesinden başka bir şey değildir."
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