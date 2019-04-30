Zeybekci: İttifaklar olmasa İzmir'i kazanmıştık

Zeybekci, partisinin İzmir İl teşkilatıyla bir araya geldi.







Toplantıda konuşan Zeybekci, “Partimiz seçimler için bir ittifak yapma kararı aldı. Türkiye genelinde buna uygun çalıştık. İttifakın ruhuna ve yapısına diyecek bir şeyim yok. İttifak bizim için de önemliydi" dedi.







Cumhuriyet'in aktardığına göre Zeybekci, şöyle devam etti:





"Fakat İzmir’de ittifaklar olmasaydı biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanmıştık. Çünkü tüm partiler kendi oyları ile sandığa gidecekti. CHP’ye İzmir’de HDP önemli bir destek verdi. İYİ Parti’nin oylarını da aldılar. Sadece kendi başlarına kalsalardı biz Zafer kazmıştık. Büyükşehir Belediyesi’nin başkanı da bendim."