Samanyolu Haber /Gündem / KHK'lar ile 150 bin kişiye ve 300 bin çocuğa karşı işlenen insanlık suçudur /30 Nisan 2019 11:15

KHK'lar ile 150 bin kişiye ve 300 bin çocuğa karşı işlenen insanlık suçudur

KHK ile ihraç edilen CHP milletvekili, TBMM Anayasa Komisyonu üyesi, hukukçu Prof.Dr. İbrahim Kaboğlu, Kanun Hükmünde Kararnameler ile mağdur edilen 150 bin kişiyi tekrar gündeme getirdi.

150 bin kişiye ve 300 bin çocuğuna karşı işlenen insanlık suçudur



OHAL Kararnameleri ile hiçbir yargısal başvuru hakkı tanınmayan bu 150 bin kişinin en az 300 bin çocuğunun da mağdur edildiğini hatırlatan Kaboğlu, TBMM’de yaptığı konuşmanın özetini sosyal medya hesabından paylaştı.
 
Yapılanın bir bilim kıyımı ve insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğuna dikkat çeken Kaboğlu, “KHK’ler ile 150 bin kişi mağdur olmuştur. Mağdurların çalışma hakkından, seyahat özgürlüğünden alıkonulduğunu dikkate alırsak; yurt dışından akademisyen getirmek istenen ortamda, 7 bin öğretim üyesinin üniversitelerden uzaklaştırılması bilim kıyımıdır, insanlığa karşı suçtur. Ve bu devam ediyor” ifadelerini paylaştı.


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