Zehirli yumurta skandalında iki gözaltı

Avrupa'da şu ana kadar sekiz ülkede tespit edilen zehirli yumurta skandalında Hollanda polisi iki şüpheliyi gözaltına aldı. Belçika ve Hollanda polisinin ortaklaşa düzenlediği operasyonlarda skandalın merkezinde yer alan Chickfriend şirketine ait sekiz noktaya baskın yapıldı.

Operasyon emrini veren Hollandalı savcıların sözcüsü Marieke van der Molen bir açıklama yaparak gözaltıların "tavuk çiftliklerinde fipronil maddesini kullandığından şüphe edilen firmadaki iki yönetici ile ilgili" olduğunu söyledi.

Sözcü açıklamada ayrıca "Soruşturma (zehirli) fipronil maddesini kullandığı ileri sürülen bir Hollandalı firmayı, Belçikalı tedarikçi ve bu tedarikçi ile beraber hareket eden başka bir Hollandalı şirketi kapsıyor" ifadesini kullandı.

Gözaltına alınan iki erkek orta ve güney Hollanda'daki Barnveld ve Zaltbommel kasabalarında yakalandı. Polis ayrıca Bergen op Zoom ve Uden yakınlarındaki evlere baskın yaparken, Ede kentinde de bir depoyu aradı.

Operasyonlarda çok sayıda evrak, araç, banka hesap hareketleri ve demirbaş soruşturma kapsamında ele geçirildi.



