Nurettin Veren'in kuyruklu yalanı

“F..’nun kullandığı esrarengiz evlilik metotları’ başlıklı bir yazı yazan Veren, CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun kızının gazeteci Ekrem Dumanlı’nın gelini olduğunu iddia etti. Veren, bununlada yetinmeyip, Berberoğlu’nun kızının Büyükada’da ‘yabancı casuslarla provokasyon toplantısı yaparken tutuklandığını’ dahi yazacak kadar ileri gitti. Veren’in yalanı ortaya çıkınca Akit, internet sitesindeki yazıdan Berberoğlu’nun kızıyla ilgili bölümü çıkardı. Ancak söz konusu yalan ifadeler Akit’in bugünkü sayısında ve yazıyı alıntılayan diğer yandaş sitelerde yer aldı.







Her gün Cemaat hakkında ‘önemli’ bilgiler veriyor diye iktidar yandaşı televizyonlarda ‘ititrafçı’ diye dolaştırılan Nurettin Veren’in bir yalanı daha böylece ortaya çıkmış oldu. Ancak, bu gerçeklere yandaş gazete ve televizyonlar yer vermediği için yalanlar yazıldığıyla kalıyor.