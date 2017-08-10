Reza Zarrab davasında flaş gelişme

Reza Zarrab davasında tutuklu olarak yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde, 7 Eylül'de yapılacak kefalet duruşması öncesinde başsavcılık kefalet talebine itiraz etti.

Savcılığın Atilla'nın kefalet talebinin kabul edilmemesi için hazırladığı dosyada, işlenen suçların sıralandığı bölümde dikkat çeken bir ayrıntı vardı.

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın, 2012 yılında mecliste yapılan bütçe görüşmelerinde ani şekilde artan altın ihracatıyla ilgili açıklamaları, New York Güney Bölgesi Savcılığı tarafından, Atilla'nın aleyhinde delil olarak kullanıldı.

‘BABACAN DA KABUL ETTİ‘

Can Kamiloğlu’nun Amerika’nın Sesi’ndeki haberine göre; Savcılığın Babacan'ın açıklamalarına atıfta bulunduğu bölümde, hükümetin en üst düzeydeki yetkililerinin de bu durumdan haberi olduğu belirtildi. Dosyada, ”İddianamede yer alan suçların işlendiği zamanlarda Atilla, Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Atilla'nın bu entrikadaki rolü öncelikle Halkbank’ı başkalarıyla birlikte kullanıp, Sarraf'ın ABD yaptırımlarını ihlal ederek İran'a, altın ve para gönderilmesini gizlemekti. Atilla, bu gönderileri gizleme çabaları dışında Sarraf’ın gerçekleştirdiği işlemlerinin insani amaçlı olduğunu, Halkbank'ın bu şekilde yaptırımlardan muaf tutulacağını gösteren yanlış belgeler yaratıyor ve bunları işlemlerde kullanıyordu. O zaman Türk Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından da kabul edildiği gibi, İran'dan alınan petrol karşılığında Türkiye’den altın nakli yapılıyordu. İran’ın ABD ve uluslararası yaptırımlara tabi petrol satışlarından elde ettiği geliri telafi edebilmesi için kullanılan bir yöntemdi” dendi.



BABACAN: İRAN’A ALTIN İHRACATI DOĞALGAZ İÇİN ÖDEDEĞİMİZ KARŞILIK





O dönemde aniden yükselen altın ihracatı ve Babacan'ın bu konudaki açıklamalarıyla ilgili olarak 29 Kasım 2012 tarihinde CNN'in yaptığı haber delil olarak sunuldu.





Altın ihracatında patlama yaşanması üzerine eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılının Kasım ayında TBMM'de konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Babacan, Türkiye’nin İran'dan satın aldığı doğalgazın parasını Türk lirası olarak ödediğini belirtmişti. Babacan, uygulanan yaptırımlar nedeniyle parayı döviz olarak ülkeye götüremeyen İran'ın piyasadan altın aldığını açıklamıştı. Babacan, “İran’a altın ihracatı, doğalgaz için ödediğimiz karşılık“ diye konuşmuştu.