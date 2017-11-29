Zarrab'ın tutulduğu yer ortaya çıktı

Duruşmayı New York’ta bulunan mahkeme salonunda izleyen Hürriyet muhabiri Razi Canikligil, Savcı Yardımcısı Sid Kamaraju ile hâkim Richard Berman arasında geçen bir diyaloğu aktardı.







Buna göre Kamaraju, Zarrab’ın bugün tanıklık yapacağı duruşmaya nasıl getirileceğini öğrenmek istedi; ‘Kolluk Kuvvetleri tarafından mahkemedeki hücre bloğundan çıkarıldıktan sonra jüri önünden kelepçeli olarak mı geçirileceğini’ sordu.





Hürriyet buna dayanarak, Zarrab’ın halen cezaevinde ABD Kolluk Kuvvetleri’nin (US Marshalls) gözetimi altında tutulduğunu yazdı.





Reza Zarrab'ın adıyla anılan ve eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın tek sanık olduğu davanın jürili ilk duruşması dün (28 Ekim 2017) görüldü. Reza Zarrab'ın itirafçı olmayı kabul ettiği belge, gizlilik kararı kalkınca ortaya çıktı. Belgeye göre Zarrab bir ay önce itirafçı olmuş.





Reza Zarrab nasıl itirafçı oldu?





Savcı yardımcısı, hâkimden ayrıca duruşmada çapraz ifadesi alınırken Zarrab’ın zaman zaman sandalyeden kalkmasını ve suç şemasının gösterildiği sunumun önüne gelerek sorulara cevap vermesini istediklerini söyledi. Jüri salondan ayrıldıktan sonra gerçekleşen bu diyalogda hâkim Berman’ın sözleri duyulmadı.



