Yıldırım: Seçimde MHP ile ittifak yapabiliriz

Başbakan Binali Yıldırım, 2019 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Hürriyet'ten Vahap Munyar'a konuşan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:





-Önümüzdeki genel seçimde MHP ile ittifak yapacak mısınız?





MHP ile birçok konuda aynı düşünüyoruz. Zaten Anayasa değişikliği sürecinde fiili olarak ittifak yaptık. Değişikliklerin hazırlanması, Meclis’te kabul edilmesi ve referandum kampanyasında savunulmasında, 16 Nisan’a kadar neredeyse birlikte çalıştık. Orada da bırakmadık, 15 Temmuz sonrası da MHP yine aynı net duruşu ortaya koydu. Bugün de milli meseleler başta olmak üzere, birçok düzenlemede MHP’den olumlu katkılar görüyoruz. Gayet tabii ki istikrarı, tek başına güçlü iktidarı olabildiğince çok daha büyük destekle sağlamak için böyle bir birlikteliğe gidebiliriz. Amaç 50 artı 1 değil, daha fazlası. Yarıdan ne kadar yüksek olursa, geniş kesimleri kucaklamak o kadar kolay olur.