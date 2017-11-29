Samanyolu Haber /Gündem / Pişman oldum diyen IŞİD'çi tahliye olur olmaz tekrar IŞİD'e katıldı! /29 Kasım 2017 12:47

Pişman oldum diyen IŞİD'çi tahliye olur olmaz tekrar IŞİD'e katıldı!

Türkiye’de tutuklanan ilk IŞİD’li olan ve örgüt üyeliğinden ceza alıp “pişmanım” dediği için tahliye edilen Musa Göktaş’ın tekrar IŞİD’e katıldığı ortaya çıktı.

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‘Pişmanım’ diyen IŞİD’li tahliye edildi, hemen örgüte katıldı


Türkiye’de tutuklanan ilk IŞİD üyesi olarak tarihe geçen, 2015’te örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası alan ve “pişmanım” diyerek tahliye edilen Musa Göktaş’ın tekrar Suriye’ye geçerek IŞİD’e katıldığı ortaya çıktı. Gar dosyasına giren emniyet belgesine göre Göktaş’ın halen Suriye’de olduğu ifade edildi.

Cumhuriyet‘ten Alican Uludağ‘ın haberine göre üzerinden örgüt tarafından verilen kimlik çıkan ve Ankara’ya getirilen Göktaş, Şubat 2015’te tutuklandı. Göktaş, Türkiye’de IŞİD üyeliğinden tutuklanan ilk isim olarak tarihe geçti.

Mahkeme, ilk duruşmada Göktaş’ı “Serbest kalması halinde tekrar kaçma ihtimali bulunduğu” gerekçesiyle tahliye etmedi. Mahkeme, 28 Mayıs 2015’te yapılan yargılama sonucunda Göktaş’a örgüt üyeliğinden ceza verirken iyi hal indirimi de uyguladı. 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Göktaş, kararla birlikte yurtdışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

Mahkemenin serbest bıraktığı Musa Göktaş’ın akıbetiyle ilgili bilgi Gar dosyasından çıktı. IŞİD’in Ankara yapılanmasına ilişkin Ankara Emniyeti tarafından mahkemeye gönderilen yazıda, Musa Göktaş ile ilgili bölümde, “Musa Göktaş, tahliye olduktan sonra tekrardan çatışma bölgelerine gittiği ve halen çatışma bölgelerinde olduğu değerlendirilmektedir” denildi.
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