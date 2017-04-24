Zarrab ve Atilla’nın duruşmasında neler yaşandı?

Duruşmayı takip eden Sözcü Yazarı Zeynep Gürcanlı duruşma izlenimlerini paylaştı...

Gürcanlı'ya göre duruşmada, Zarrab çok rahat, Atilla ise tedirgin bir izlenim verdi.

Saçları uzamış olan Zarrab, duruşma salonuna girişte izleyenleri kafasıyla selamladı, duruşma boyunca sık sık yanında oturan avukatı Benjamin Brafman ile konuştu.

Zarrab’ın rahat tavırlarının aksine, Atilla ise daha tedirgin bir görüntü ortaya koydu.

ATİLLA TÜRKÇE ÇEVİRİYİ DİNLEMEDİ, ZARRAB KULAKLIKLARI BİR TAKTI, BİR ÇIKARDI

Atilla ve Zarrab için duruşma salonunda Türkçe simultane çeviri de yapıldı. Çevirmen bir mikrofon aracılığıyla, Zarrab ve Atilla’ya verilen kulaklıklara duruşmada konuşulanları anında çevirdi.

Ancak Atilla’nın duruşmanın başında taktığı çeviri kulaklığını birkaç dakika sonra çıkarıp, duruşmayı İngilizce aslından dinlemeyi tercih etmesi dikkat çekti. Zarrab ise önce kulaklıktan yeterince ses gelmediğini söyledi, ardından ise duruşmayı kulaklığı bir takıp, bir çıkararak izledi. Duruşma devam ederken, izleyici sıralarına dönen Zarrab ,burada oturan Türk avukatı Şebnem Eriş ile kısaca konuştu.









Saçları uzamış olan Zarrab, duruşma boyunca sürekli mikrofonu çıkarıp, iki eliyle saçlarını düzeltti.





ZARRAB’IN TÜRK AVUKATI: HAPİSHANEDE PSİKOLOJİK DESTEK ALDI





Zarrab’ın avukatı Şebnem Eriş, müvekillinin bulunduğu federal tutukevinde “psikolojik destek aldığını”, ancak bu psikolojik desteğin kendisine özel olmadığını, tutukevindeki tüm mahkumlara verildiğini vurguladı. Zarrab’ın daha önceki duruşmalara göre, bugünkü duruşmadaki rahat tavırlarını ise Türk avukatı, “daha önceki duruşmalarda neyin ne olduğunu anlamaya çalışıyordu” sözleriyle açıkladı.

“BOŞANMA KONUSU TAMAMEN KAPANDI”

Avukat ayrıca Zarrab’ın Ebru Gündeş ile bir dönem gündeme gelen “boşanma” durumunun da artık tamamen ortadan kalktığını, “o konu tamamen kapandı” diyerek ifade etti.

ATİLLA’NIN AVUKATI, ZARRAB İLE ATİLLA’YI BİRBİRİNE KARIŞTIRDI

Duruşmada dikkat çeken bir başka unsur ise, Atilla’nın avukatı Victor Rocco’nun müvekkili ile Reza Zarrab’ın adını bir kaç defa karıştırması oldu.

Rocco Atilla’dan bahsederken “Zarrab”, Zarrab’dan bahsederken de zaman zaman “Atilla” ismini kullandı. Duruma Zarrab’ın avukatı Benjamin Brafman müdahale ederek, Rocco’ya isimleri karıştırdığını söyledi. Rocco ise özür dileyerek düzeltme yaptı.

ATİLLA’NIN KEFALET DURUŞMASI İÇİN HENÜZ TARİH YOK

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla’nın avukatı Rocco, müvekkkilinin kefaletle salıverilmesi için başvuruda bulunacağını söyledi, ancak bu başvuruyu yapmadan önce “hazırlanmaları gerektiğini” vurguladı.

Dolayısıyla, Atilla’nın kefalet başvurusu için herhangi bir tarih belirlenmedi.