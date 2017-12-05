FBI ve savcılara her şeyi ağustosta anlatmış

ABD’deki davada tanık olan Reza Zarrab 5. kez tanık kürsüsüne çıkarak ifade vermeye başladı. Zarrab’ın savcılık ifadesi bitti. Zarrab’ın davanın tek tutuklu sanığı Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın avutatları tarafından sorgulanması başladı. Çapraz sorguyu Atilla’nın avukatları Cathy Fleming ve Victor Rocco yapıyor.
Duruşmada Zarrab davadan sonraki herhangi bir aşamada yeni bir kefaletle serbest kalma başvurusu yapılabileceğini söyledi.
Zarrab, Atilla'nın gözaltına alınmasından önce işbirliği teklifinde bulunduğunu itiraf etti. Buna karşın, Zarrab o dönemde işbirliği yaptığını reddetti.
Zarrab, anlaşana kadar FBI yetkileriyle 12 kere bir araya gelmiş. Sarraf işbirliği yapmayı kabul ettikten sonra savcılık ya da FBI yetkilileriyle her gün konuşmuş. Hafta sonları da ara verilmemiş.
Avukat: “Ağustos 2017’de Amerikalı avukatlarınız savcılığa ikinci bir anlaşma teklifinde bulundu, değil mi?”
Zarrab: “Doğru değil bu.”
Fleming: “Ama Ağustos 2017’de bir toplantı oldu.”
Zarrab: “Evet, avukatlarla oldu. Sonra ben gidip savcılarla ve FBI’yla konuştum. Onlara bildiğim her şeyi anlattım.”