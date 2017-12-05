FBI ve savcılara her şeyi ağustosta anlatmış

ABD’deki davada tanık olan Reza Zarrab 5. kez tanık kürsüsüne çıkarak ifade vermeye başladı. Zarrab’ın savcılık ifadesi bitti. Zarrab’ın davanın tek tutuklu sanığı Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın avutatları tarafından sorgulanması başladı. Çapraz sorguyu Atilla’nın avukatları Cathy Fleming ve Victor Rocco yapıyor.





Duruşmada Zarrab davadan sonraki herhangi bir aşamada yeni bir kefaletle serbest kalma başvurusu yapılabileceğini söyledi.





Zarrab, Atilla'nın gözaltına alınmasından önce işbirliği teklifinde bulunduğunu itiraf etti. Buna karşın, Zarrab o dönemde işbirliği yaptığını reddetti.













