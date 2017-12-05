Rusya'ya Olimpiyat şoku

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) yapılan açıklamada, Lozan'da düzenlenen IOC İcra Komitesi toplantısında, Rusya'nın 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları'ndan men edilmesi kararı alındığı belirtildi.

Oyunlara sadece ‘temiz' Rus sporcuların katılabileceği ifade edildi.

IOC ayrıca Rusya Başbakan Yardımcısı Vitaliy Mutko'yu da ömür boyu Olimpiyat Oyunlarından men etme kararını aldı.

?Lozan'da alınan kararla Rusya Olimpiyat Komitesi'nin IOC'taki üyeliği de askıya alındı.Rusya Spor Bakanlığı'nın tüm üyelerinin 2018 Kış Olimpiyatları'na girişi yasaklandı.





Rusya Olimpiyat Komitesi Başkanı Aleksandr Jukov'un IOC üyeliği elinden alındı.





Rusya'nın, doping soruşturmasıyla ilgili yapılan tüm harcamaları tazmin etmesine ve Bağımsız Test Kurumu'nun kurulmasına katkıda bulunmasına karar verildi. Toplam tazminat miktarı 15 milyon dolar olarak açıklandı.