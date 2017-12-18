Samanyolu Haber /Gündem / Zarrab davasında Savcı Bharara sürprizi.. /18 Aralık 2017 23:34

Zarrab davasında Savcı Bharara sürprizi..

Reza Zarrab’ın tanık olduğu ve Halkbank Müdürü Mehmet Hakan Atilla’nın tek tutuklu sanık olduğu ABD’deki davanın 15. günü bugün görülüyor.

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 İran ambargosunun delinmesi iddiası ile New York’ta devam eden mahkemenin Cuma sabahı başlayan 14. gün oturumunda Hakan Atilla tanık küsrüsüne çıkmıştı. Bugün Atilla’nın tanık kürsüsünde ifade süreci devam edecek. Avukatların ardında Savcılık da Atilla’yı sorgulayacak.

Gün içindeki duruşlada Hakan Atilla tanık olarak ifade verirken Trump tarafından görevinden alınan duruşmanın eski başsavcısı Preet Bharara, salonuna girdi. Ardından verilen arada herkes salondan çıkarılıp kapalı oturum başladı. Bharara, savcı yardımcılarıyla buluştu.

Cuma günkü duruşmada yargıç Richard Berman Atilla’nın avukatlarının, Hüseyin Korkmaz’ın ifadeleri nedeniyle davanın düşürülmesi talebi reddetmişti. Yargıç Berman, eski polis Hüseyin Korkmaz’ın ifadelerinin geçerli sayılması gerektiğini söyledi. Berman, “Korkmaz, denetlediği bir polis soruşturmasına dair ilk elden bilgileri anlattı” demişti.

Savunma avukatları, Korkmaz’ın Atilla’ya karşı sunduğu kanıtların yasadışı yollardan elde edildiğini, bu nedenle de davanın düşürülmesi gerektiğini savunmuştu. Ancak Berman, bu yolları kullanan kişinin ‘adaleti sağlamayı amaçlamasının’ hafifletici olduğunu söyledi.
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