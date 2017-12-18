Samanyolu Haber /Gündem / Serbest bırakılması gereken Tolu’ya bürokratik oyunlar /18 Aralık 2017 23:37

Serbest bırakılması gereken Tolu’ya bürokratik oyunlar

Alman vatandaşı Meşale Tolu tahliye olduktan sonra yine gözaltına alındı...

SHABER3.COM

Etkin Haber Ajansı’nın (ETHA) dış haberler servisi çevirmeni Alman vatandaşı Meşale Tolu ile ETHA çalışanlarının da aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 18 kişilik MLKP davasında, tutuklu sanıkların tümünün tahliyesine karar verildi. Tahliye olan gazeteci Meşale Tolu sınır dışı edileceği öğrenildi. Sivil bir araçla cezaevinden çıkarılan Tolu, sınır dışı edilmek üzere işlemlerin tamamlanması için Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü.

ETHA’nın 8 aydır tutuklu olan dış haberler servisi çevirmeni Meşale Tolu’nun da aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 18 kişinin yargılandığı davanın ikinci duruşması Çağlayan Adliyesi’nde bulunan İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Alman vatandaşı Tolu’nun duruşmasını aralarında Türkiye’deki Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann’ın da bulunduğu Alman yetkililer, Alman gazeteci Günter Wallraff ve Sol Parti Milletvekili Heike Hänsel de izledi.

“BASIN ÜZERİNDEKİ BASKILAR KAPSAMINDA TUTUKLANDIM”

Gazeteci Tolu, savunmasında basının üzerindeki baskılar kapsamında tutuklandığını söyleyerek, “Yargının vereceği adil karar kamuoyu vicdanını rahatlatacaktır” dedi. Tolu, tahliyesini ve beraatını talep ederek savunmasını bitirdi.

Yapılan savunmaların ardından savcı, tutuklu 6 kişinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme kararında tüm sanıkların tahliyesine karar verdi.

Türkiye’deki Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann gün boyu Tolu’nun davasını takip etti

Gazeteci Tuğba Tekerek, gün içinde tahliye olan Meşale Tolu’na yeniden gözaltı bilgisi yanlış olduğunu söyledi. Tekerek, “Cezaevi müdürü hepimizin gözü önünde Alman Büyükelçi’ye “imzaya götürülmeden burada onunla görüşeceksiniz” dedi. Ama sonra hepimizin gözü önünde Meşale Tolu’yu siyah camlı bir araçla kaçırdılar. Şimdi Yabancılar Şube’ye gidiyoruz. Meşale’nin orada serbest bırakılması bekleniyor.” dedi. Fakat daha sonra yeni bir tweet atan Tolu, “Yabancılar Şube’ye gelenler Meşale Tolu’yu burada da bulamadı. Ancak, avukat kendilerine Meşale’nin buraya getirileceğini söylendiğini aktarıyor. Meşale’yi Yabancılar Şube’nin önünde beklemeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.
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