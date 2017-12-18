BM'de Kudüs tasarısına Amerikan vetosu









Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) toplantıda ABD Temsilcisi Nikky Haley, Washington'ın Kudüs ile ilgili önerilen yasa tasarısını veto ettiğini açıkladı. Böylece tasarının BMGK'den geçemeyeceği, BM Genel Kurulu'na yönlendirileceği netleşti.





'LAĞVEDİLMELİ'





Geçen hafta Filistin Yönetimi tarafından hazırlanan ve BMGK üyesi Mısır tarafından sunulan yasa tasarısı, Kudüs'ün statüsünün iki tarafın da gözetilmesiyle ele alınmasını istiyor. "Kudüs'ün statüsünü ve demografik yapısını değiştiren herhangi bir karar veya eylemin yasal gücü yoktur. Lağvedilmelidir" ifadesi kullanılan tasarıda, Kudüs konusunda BM kararları ile çelişen bir tavır içine girmekten kaçınılması gerektiği belirtiliyor.