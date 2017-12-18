Samanyolu Haber /Dünya / BM'de Kudüs tasarısına Amerikan vetosu /18 Aralık 2017 19:17

BM'de Kudüs tasarısına Amerikan vetosu

BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma ve büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararına karşı Filistin'in hazırladığı karar tasarısını görüşmek üzere toplandı. ABD, tasarıyı veto edeceğini açıkladı.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) toplantıda ABD Temsilcisi Nikky Haley, Washington'ın Kudüs ile ilgili önerilen yasa tasarısını veto ettiğini açıkladı. Böylece tasarının BMGK'den geçemeyeceği, BM Genel Kurulu'na yönlendirileceği netleşti.

'LAĞVEDİLMELİ'

Geçen hafta Filistin Yönetimi tarafından hazırlanan ve BMGK üyesi Mısır tarafından sunulan yasa tasarısı, Kudüs'ün statüsünün iki tarafın da gözetilmesiyle ele alınmasını istiyor. "Kudüs'ün statüsünü ve demografik yapısını değiştiren herhangi bir karar veya eylemin yasal gücü yoktur. Lağvedilmelidir" ifadesi kullanılan tasarıda, Kudüs konusunda BM kararları ile çelişen bir tavır içine girmekten kaçınılması gerektiği belirtiliyor.
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