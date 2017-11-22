'Zarrab davasında iki korkusu var'

Erdoğan’ın endişe duyduğu kademeleri açıklayan Yetkin, “Birincisi Zarrab’ın iddianamedeki suçları kabul ederek ceza indirimi için pazarlığa girmesi, ikincisi de bunun da ötesinde ceza indirimi için iddianameyi de aşan yeni suçlamalarda bulunması, isimler, bağlantılar öne sürmesi” dedi.





Yetkin, Türkiye’nin Reza Zarrab hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili bir araştırma yapmadığını eleştirerek “Bir de çuvaldızı kendimize batırma sorusu: Acaba 17-25 sonrasında bu davalar “kumpas” söylemiyle düşürülüp üstü örtüleceğine, öncekiler kapatıldıktan sonra iddiaları sıfırdan, doğru dürüst araştıracak yasal süreçler başlatılmış olsa, bugün Amerikan mahkemelerinde kendi sorunumuzu tartışıyor konuma düşülmese daha iyi olmaz mıydı?” diye yazdı.