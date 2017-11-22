Akit: Ajanlar yırtık kotla haberleşiyor

Yeni Akit'te yer alan Selim Yazıcı imzalı haberde 'yabancı istihbarat birimleri ve işbirlikçilerinin', aynı seri numaralı ve belli yerlerinden yırtık kot pantolonlar giyerek birbirleriyle irtibat kurdukları iddia edildi.



İstihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde, bu durumun Türk istihbarat birimleri tarafından 'en başından fark edildiği' belirtildi.

Haberde şu ifadelere yer verildi: "Geçtiğimiz yaz moda olan yırtık kot pantolonların, yabancı istihbarat birimleri ve içimizdeki işbirlikçileri tarafından bir ‘gizlenme’ ve ‘haberleşme’ aracı olarak kullanıldığı öğrenildi.





Akit’in istihbarat kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Hendek olayları ve 15 Temmuz sonrası Türk toplumu içerisinde rahat hareket edemeyen Batılı ajanlar ve ‘yerli’ işbirlikçileri, aynı seri ve ‘belli’ yerinden yırtılmış kot pantolonlar giyerek irtibatlaştılar.





Konunun Türk istihbarat birimleri tarafından daha en başından fark edildiği ve önemli takip görevleri icra edildiği bildirildi. Yabancı ajanlar ve işbirlikçileri arasındaki önemli bağlantıların tespit edildiği süreçte, akılları sıra ‘takip’ yapan hainler, asıl kendileri takip yemiş oldular."