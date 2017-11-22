Hariri istifa kararını değiştirdi

Lübnan Başbakanı Saad Hariri 4 Kasım'da Suudi Arabistan'da açıkladığı istifasını askıya aldı. Hariri 17 gün sonra döndüğü başkent Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştü.

Ardından gazetecilere açıklama yapan Hariri, "Cumhurbaşkanıyla istifamı değerlendirdik. Benden kararımı beklemeye almamı ve görüş alışverişi için zaman tanımamı istedi" dedi.

Cumhurbaşkanının bu talebini kabul ettiğini belirten Hariri görevi bırakma kararını askıya aldığını açıkladı ve "Öncelik Lübnan'ın çıkarlarıdır" dedi.

Suudi Arabistan'da bulunduğu sırada sürpriz bir şekilde görevinden istifa eden Hariri pazartesi akşamı ülkesine dönmüştü. Cumhurbaşkanı Avn, Hariri'nin istifasını kendisine yüz yüze görüşmede resmen iletmeden kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

Hariri Riyad'daki istifa konuşmasında "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" söyleyerek, "kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını" dile getirmişti.





Suudi yönetimine suçlama





Diğer yandan Hizbullah, Hariri'nin Suudi Arabistan tarafından istifaya zorlandığını öne sürmüş, Cumhurbaşkanı Avn ise Başbakan'ın Riyad'da zorla alıkonduğunu iddia etmişti. Bu iddialar Suudi Arabistan tarafından reddedildi. Ayrıca Hariri de istifaya zorladığı iddialarını reddediyor.

47 yaşındaki Hariri'nin babası eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri, 14 Şubat 2005'te Beyrut'ta düzenlenen suikast sonucu öldürülmüştü.

Hariri istifasını açıkladıktan sonraki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa'yı ziyaret etmişti. Hariri ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'daki siyasi krizin çözümü içim arabulucu olmaya çalışıyor.

Hariri son olarak Pazartesi günü Mısır'ın başkenti Kahire'de Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile görüşmüş, daha sonra da Güney Kıbrıs'a geçmişti.