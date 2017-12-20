Askere at eti yedirildiğini bakan da doğruladı!

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun basına yansıyan 'at eti' ile ilgili verdiği soru önergesine Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli yanıt verdi.







Canikli yanıtında, 4 bin 50 kilogram kavurmada at eti tespit edildiğini doğruladı.





Bakan Canikli'nin verdiği yanıt şöyle:





"Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı için 12.500 kg Kavurma Tipi Kutulanmış Et Konservesi tedariği kapsamında; MSB Erzurum Tedarik Bölge Başkanlığınca 08 Ekim 2015 tarihinde Pınarsan İnş.Nak.San. ve Ltd.Şti. ile sözleşme imzalanmıştır. Kavurmanın 8.950 kg'ı sorunsuz tüketilmiş, ancak kalan 5.550 kg için muhtelif zamanlarda kapak açıldığında koku geldiğinin tespiti üzerine, yüklenici firmadan ürünleri değiştirmesi talep edilmiştir. Yüklenici firma tarafından yeni getirilen kavurmalar serolojik analizler için Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilmiş, yapılan analizler sonucunda 4.050 kg kavurmada at eti tespit edilmiştir.





Bunun üzerine Erzurum Tedarik Bölge Başkanlığınca sözleşme fesih edilmiş ve kesin teminat irat kaydedilmiştir. At eti tespit edilen kavurmaların bedelinin tahsili ve söz konusu firmanın kamu ihalelerinden yasaklanması için gerekli işlemler başlatılmıştır. 22 Mart 2017 ve 19 Nisan 2017 tarihlerinde Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Kocaeli Gıda Tarım il Müdürlüğüne durum bildirilmiş ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerince yüklenici firma hakkında gerekli işlemlerin başlatılması talep edilmiştir. Ayrıca dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma sebebiyle Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.





Sözleşme hükümleri gereği fiziksel ve laboratuvar muayenesi sonuçlanmadan gıda maddelerinin tüketime sunulması söz konusu değildir. Bu kapsamda; İçeriğinde at eti bulunduğu tespit edilen konserveler hiçbir şekilde personelin tüketimine sunulmamıştır. At eti tespit edilen 4.050 kg konserve imha edilmek maksadıyla Kocaeli Tarım il Müdürlüğüne teslim edilmek üzere Gölcük Donanma Komutanlığı depolarında muhafaza edilmektedir.Pınarsan İnşaat Nakliye Sanayi ve Limited Şirketi'nin diğer birliklerle yaptığı tedarik sözleşmelerinin tamamı (24 adet) 10 Eylül 2017 tarihinde fesih edilmiştir.