Zarar saatte 2 milyon TL

İstanbul yılın son iki günündeki kesintiler nedeniyle sık sık elektriksiz kalırken, Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) Başkanı Gürkan Kumbaroğlu, elektrik kesintilerinin maliyetinin 2 milyon TL olduğunu söyledi.



Cumhuriyet’te yer alan habere göre Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kumbaroğlu, yaşamı olumsuz etkileyen elektrik kesintilerinin hem maliyetinin yüksek olduğunu hem de ekonominin hayatın normal seyrinde olmamasından etkilendiğini belirterek şunları söyledi: “Kesintinin meydana geldiği zaman dilimine tekabül eden 500 TL/MWh’lik puant tarife üzerinden kesintinin fatura karşılığının saatte 2 milyon TL’yi aştığını söylemek mümkün. Hayatın normal akışının bozulmasının da ekonomiye doğrudan olumsuz etkileri var. Bunu hesaba katmadan dahi fatura bir hayli kabarık.”

“Dünyanın en pahalı tasarrufu”

Kumbaroğlu kesintilerle sağlanan elektrik tasarrufunun da çok maliyetli olduğunu vurguladı: “Kimi yerlerde 10 saate yakın kesintiler oldu. Kış mevsiminde hava şartlarının kötü devam etmesi sonucu bu tür kesintilerin sürmesi durumunda kışın yaz saati uygulaması ile ümit edilen elektrik tasarrufunu bile yakalamamız mümkün olabilir. Ancak bu dünyanın en pahalı tasarrufu olur.”

'30 BİN İŞÇİ SERVİSLERLE GELDİ, GERİ GİTTİ'





Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, yaklaşık 200 firmanın bulunduğu organize sanayi bölgesinde elektrik kesintisi nedeniyle üretimin durduğunu söyledi. 2 gün enerji alamadıklarını hatırlatan Vahit Yıldırım şöyle konuştu:





"Sanayiye baktığımızda en önemli olmazlarsa olmazlardan bir tanesi enerji. Dün akşamdan beri enerji alamıyoruz. Aslında bunu iki şekilde değerlendirmek lazım. Bir tanesi tam net değil, elektrikler neden kesik ve sanayide neden enerji yok? Farklı farklı bilgiler geliyor. İkincisi de katılımcılarımıza bu konuyla ilgili bilgi vermemiz lazım ama doğru bilgiler veremiyoruz. Bugün sabah bütün işyerlerinde çalışma olduğu için işçiler geldi ama sabah yine enerji yoktu. 30 bin kişi servislerle geldi. Tekrar bir saat sonra servisleri geri çağırdılar. Aynı servislerle bu insanlar geri gönderildi. Ve hala yetkili bir ağızdan net bir açıklama olmaması da üzücü."





'DOĞALGAZDAN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN YANLIŞLIĞI GÖRÜLDÜ'





Doğalgazdan elektrik üretilmesini yanlış olduğunun görüldüğünü kaydeden Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:





"Bizim şu an aldığımız bilgilere baktığımızda, yetkili bir ağızdan olmasa da özellikle Türkiye'de enerji ile ilgili sıkıntı olduğu ve bundan dolayı bu elektrik kesintilerinin kaynaklandığı söyleniyor. Tabi bizler özellikle OSB yönetimi başında olan insanlar olarak belli sorumluluklarımız var. Katılımcılarımıza zamanında bilgi vermek durumundayız. Türkiye'de enerji açığının olabileceğini biz yıllardan beri belli periyotlarla dile getiriyoruz. En büyük sıkıntılardan bir tanesi de ülkemizin elektrik ihtiyacının ciddi bir rakamının doğalgazdan dönüştürülerek elektrik üretilmesi. Bu biraz da taşıma suyla değirmen döndürmeye benziyor. Maalesef bunun ne kadar yanlış olduğunu da görmeye başladık. Peki bu beklenen bir şey miydi? Evet, bu bana göre beklenen bir şeydi."





'SANAYİ DURMUŞ DURUMDA, AÇIKLAMA BEKLİYORUZ'





Vahit Yıldırım pazartesi günü ne yapacaklarına karar verebilmek için yetkililerin açıklama yapmasını bekledikleri belirterek,şunları söyledi:

"Yavaş yavaş ikinci çeyrekten sonra bu tehlikeyi görebiliyorduk. Bununla da karşı karşıya kaldık. Ama beklediğimiz bir şeyle de karşı kalmak insanı üzüyor. Özellikle enerji tarafıyla ilgili şeyler sadece bilinmiş bir sebepten olduğunda tabii ki söyleyecek bir şey yok. Bununla ilgili biz ne yapacağımızı, pazartesi günü neyle karşılayacağımızı bilmiyoruz. En azından resmi ağızdan bir açıklama olursa biz de katılımcılarımıza doğru bir şekilde bilgilendirirsek, pazartesi günü bölge sanayicimiz ve ülke sanayicimiz ne yapacağını bilir. Sanayi şu anda durmuş durumda. Sadece bu OSB'de 30 bin çalışanımız var. Buna diğer OSB'leri de kattığınızda kaybın ne kadar büyük olduğu ortaya çıkar."





'ELEKTRİK BİZİM İÇİN DAMARDA DOLAŞAN KAN GİBİ'





Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler de kimsenin bilgi vermediğini kaydederek şöyle konuştu:





"Son günlerde zaten belli bölgelerde elektrik kesintileri başlamıştı. Elektrik bizim için damarda dolaşan kan gibi bu bölge için. Çünkü bu bölge Türkiye sanayisinin hem imalat sektöründe olsun, hem de ekonomik olsun yüzde 20'sini tek başına karşılayan bir bölge. Bu kadar seçkin sanayi kuruluşların bulunduğu yerde ben bu durumu anlamış değilim. Bilgilere ulaşmak istiyorum ama ulaşamıyoruz. Evimizde ve ufak işletmelerde olmaması tamam da, bazı firmalar var sipariş almış ve siparişi gününde yetiştirecek saatli çalışan firmalar var. Fırınların ısınması ve soğuması hep süreç alıyor. Kimse bize bilgi vermiyor. Şu an elektrik kesintileri nedeniyle sanayimiz durdu. Açıklama bekliyoruz."