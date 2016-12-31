Samanyolu Haber /Dünya / İkinci büyükelçi cinayeti çözüldü: Onun da katili polis /31 Aralık 2016 11:49

İkinci büyükelçi cinayeti çözüldü: Onun da katili polis

Yunanistan'ın Brezilya Büyükelçisi Kiryakos Amoiridis'in, karısı ile ilişki yaşayan Brezilyalı bir polis tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı..

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Yunanistan'ın Brezilya Büyükelçisi Kiryakos Amoiridis'in, karısı ile ilişki yaşayan Brezilyalı bir polis tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Brezilyalı yetkililer, büyükelçiyi öldüren kişinin, büyükelçinin eşi Fracois Amoridis ile ilişki yaşayan bir polis memurunun öldürdüğünü açıkladı.

İsmi Sergio Moreira Filho olan 29 yaşındaki Brezilyalı polisin, işlediği suçu itiraf ettiği belirtildi.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi polis Mevlüt Mert Altıntaş tarafından Karlov’a düzenlenen suikastın ardından, geçen gün de Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Alexander Petroviç hedef alınmıştı. Petroviç’in, Tel Aviv'de yemek yediği bir lokantada zehirlendiği ortaya çıkmıştı.
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