Samanyolu Haber /Gündem / Zamlardan hızını alamayan AKP şimdi de 'Cezaevi Haracı' kesiyor /21 Ağustos 2019 14:50

Zamlardan hızını alamayan AKP şimdi de 'Cezaevi Haracı' kesiyor

Zamlarla vatandaşı bunaltan AKP şimdi de Kamulaştırma bedelinden 'Cezaevi Harcı' kesintisi yapıyor

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Vatandaşların kamulaştırılan gayrimenkulleri için yapılan ödemelerden "Cezaevi Harcı" adı altında bir kesinti yapıldığı ortaya çıktı.


 
CHP Kocaeli Milletvekili ve TBMM Sanayi Komisyonu Sözcüsü Tahsin Tarhan, "Okul yapımı, üniversite yurdu gibi gerekçeler bir nebze anlaşılabilir. Ancak vatandaşın kamulaştırma bedelinden alacağı paraya ‘Cezaevi Yapımı Harcı' adı altında el koymak haramzade devlet yönetimidir" dedi.

Tarhan, TBMM'de yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Vatandaşın bir arazisi, evi, tarlası var. Bu alan kamulaştırılıyor, karşılığında devlet vatandaşa bir para ödüyor. Ancak ödenen paradan cezaevi harcı kesiyor. Vatandaş cezaevi için neden zorla para ödesin. Zoraki cezaevi harcı kesilmesi, Anayasa'ya da aykırıdır."
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