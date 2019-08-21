Samanyolu Haber /Dünya / Ayı besteciyi öldürdü! /21 Ağustos 2019 15:14

Ayı besteciyi öldürdü!

Fransız besteci Julien Gauthier'in birlikte seyahat ettiği biyolog Camille Toscani, sadece deniz ya da havadan ulaşılabilen ücra bölgeden uydu cihazı aracılığıyla yardım sinyali gönderdi. Toscani, bir boz ayının Gauthier'i gece yarısı sürükleyerek götürdüğünü anlattı.

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Müziğinde tabiattaki sesleri kullanan Fransız besteci Julien Gauthier, yeni projesi için kayıt yapmak üzere gittiği Kanada'nın Kuzeybatı Bölgesi'nde ayı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Uykusunda gece çadırına giren ayı tarafından sürüklenen 44 yaşındaki Gauthier'in cesedine ertesi gün ulaşılabildi.

ARKADAŞI YARDIM SİNYALİ GÖNDERMİŞTİ

Çevre koruma uzmanları, insanlar tarafından rahatsız edilmeyen ayıların bu tür saldırılarının nadiren görüldüğünü söylüyor.

Kanada polisinin açıklamasına göre olay 15 Ağustos'ta sabaha karşı meydana geldi.

Tabiat tutkusuyla bilinen Gauthier'in birlikte seyahat ettiği biyolog Camille Toscani, sadece deniz ya da havadan ulaşılabilen ücra bölgeden uydu cihazı aracılığıyla yardım sinyali gönderdi. 

BOZ AYI SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRDÜ

Toscani, bir boz ayının Gauthier'i gece yarısı sürükleyerek götürdüğünü anlattı. 

Helikopterle bölgeye ulaşan yardım ekibi kamptaki diğer kişileri tahliye ederken cesedi bir gün sonra bulabildi.

Saldırının ardından bölgede iki ayının vurulduğu haber veriliyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre ayılardan alınacak doku örneklerinin Gauthier'in DNA örnekleriyle karşılaştırılacağı belirtiliyor.

ORKESTRADA ÇALIŞIYORDU

19 yaşında ailesiyle Kanada'ya yerleşen Gauthier, iki yıldır Brittany Senfoni Orkestrası'nda çalışıyordu.

Geçen yıl hayvan seslerini kaydetmek için Antarktika'daki Kerguelen Adaları'nda beş ay geçiren Gauthier'in bu sesleri kullandığı bestesi Fransız Radyosu'nda yayımlanmıştı.
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