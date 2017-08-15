Zamanlaması manidar uyarılar

Kuruluş yıldönümüne katılmayan Abdullah Gül'den AKP'ye kritik uyarılar





AKP, kuruluşunun 16’ncı yıl dönümünü Ankara'daki Harikalar Diyarı Parkı'nda düzenlenen bir törenle kutladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından aranarak davet edilen ancak mazeret bildirerek törene katılmayan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, etkinlikler için “Evrensel demokrasi kriterleri” vurgusu yapan bir mesaj gönderdi.





Abdullah Gül, mesajında “AK Parti, kuruluş dönemindeki değer ve politikaları kendine yeniden rehber edinip, evrensel demokrasi kriterleri ile kendi değerlerini mezcederek yoluna devam etmelidir” ifadelerini kullandı.





Abdullah Gül mesajında şu ifadeleri kullandı:





“AK Parti Genel Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; 16 yıl önce bugün Türkiye’ye yeni umut ve yeni ışık getireceğine inanarak kurduğumuz AK Parti’nin kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Girdiği ilk seçimden bu yana ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlenen partimiz, köklü siyasi ve ekonomik reformlarla halkımıza unutulmaz büyüklükte hizmetler yapmış ve ülkemizin dünyada itibarını artırmıştır. Geçen yılki hain darbe teşebbüsünün fedakar halkımız ile püskürtülmesinin üzerinden 1 yıl geçmiştir. AK Parti, kuruluş dönemindeki değer ve politikaları kendine yeniden rehber edinip, evrensel demokrasi kriterleri ile kendi değerlerini mezcederek yoluna devam etmelidir. Partimizin aziz milletimize daha çok hizmetlerde bulunacağına inanıyor, bu vesileyle hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.”





Yıldönümüne katılmamıştı





Abdullah Gül,Ankara'daki Sincan Harikalar Diyarı’nda düzenlenen. AKP’nin 16. kuruluş yıldönümüne katılmamıştı.





Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AKP MYK toplantısı sonrası konuşan parti sözcüsü Mahir Ünal, "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Ak Parti’nin kuruluş yıldönümü programına katılıp katılamayacağına ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: "Bugünkü kuruluş yıldönümümü etkinliğimize, Sayın Abdullah Gül, katılamayacağına dair mazeret bildirdi. Kendisine hem davetiye ulaştırıldı hem de sayın Cumhurbaşkanımız kendisini bizzat arayarak davet etti. Daha önceki Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’nu bizzat ben arayarak davet ettim ve sayın Ahmet Davutoğlu katılacak. Eski Meclis Başkanlarımız sayın Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin katılacaklar. Sadece sayın Abdullah Gül bugün ile ilgili bir mazeret iletti" demişti.