Hanife Teyze'yi hac elbiseleriyle nezarete attılar

Hanife Işılak, 7 sene beklemenin ardından kocasıyla birlikte hacca gitmek üzere uçağa bindiği sırada gözaltına alındı. Hayatında bir kere bile akıllı telefon kullanmayan Hanife Işılak, bylock kullanmakla suçlanıyor. Gözaltına alınan Hanife Işılak, terörle mücadele nezaretine üzerindeki hacı elbiseleriyle atılırken, kendisine ifade alma işleminin 7 ile 10 gün sürebileceği söylendi.















Olayı oğlu Gürkan Işılak facebook adresinden şöyle duyurdu:





Arkadaşlar,





Size şu an yaşamakta olduğumuz bir sorunumuzu anlatmak istiyorum. İnşallah okursunuz. Annem ve babama 7 sene beklemenin ardından hacca gitmek nasip oldu. Hazırlıkları falan yaptılar. Harçlarını yatırdılar, pasaportlarda da sorun çıkmadı. Hatta bu süre içinde annemler evde yokken polis gelmiş annemi sormuş komşulara falan olmadığını öğrenince de gitmiş. Ardından annemler bunu duyunca Manisa emniyetine ve karakola gittiklerinde kimse ilgilenmedi, hatta karakoldaki amir "biz günlük olaylarla ilgileniyoruz" deyip geri çevirdiler. Neyse geçtiğimiz pazar günü Manisa otogardan yolcu ettik herkes vedalaştı. İzmir hava alanına gittiler bir de duyduk ki anneme ve babama yurtdışı yasağı varmış. Annemin üzerine olan fakat annemin hiç kullanmadığı telefon hattıyla bylock programı kullanılmış. Şu an babam perişan annem ise İzmir terörle mücadele şubesinde gözaltında ve 58 yaşında bir insandır. Bu programı annemin kullanmadığı ortada fakat şubede yoğunluk olduğu için bu yaşta bir kadının 7 ile 10 gün arasında ifade vermek için beklemesi gerekiyormuş. Bu mağduriyetler ne zaman son bulacak bilmiyorum. Allah sonumuzu hayır eylesin. Gürkan IŞILAK