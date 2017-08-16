Samanyolu Haber /Gündem / Tek lider 'Ein führer' /16 Ağustos 2017 00:05

Tek lider 'Ein führer'

Star gazetesinin 'Tek lider milli zafer' manşeti Hitler'in 'Tek halk tek lider' afişlerini akıllara getirdi.

Erdoğan: Bana diktatör miktatör demişler

Star'dan Hitler'i hatırlatan Erdoğan manşeti
 
Hükümete yakın Star gazetesi haberinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkın gönlüne girmeyi başardıklarını belirterek, 'AK Parti kimsesizlerin kimsesi, gücü yetmeyenlerin eli kolu olduğu için bunca yıl millet sahiplendi' dedi. diye yazdı.
 
Star'ın haberi şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin kuruluşunun 16. yıl dönümü nedeniyle Sincan Harikalar Diyarı’nda düzenlenen törende çarpıcı mesajlar verildi. Erdoğan’ın açıklamaları özetle şöyle:
 
16. Yılımız: AK Parti’nin davası Türkiye’nin davasıdır. AK Parti, dünyayı güneş gibi aydınlatan yüce bir medeniyetin günümüzdeki sancaktarlığına, hizmetkarlığına talip bir partidir. AK Parti, Türk milletinin binlerce yıldır kesintisiz şekilde süren devlet silsilesinin bugünkü adı olan Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşatmak için gece gündüz çalışan bir partidir. AK Parti maziyle ati arasında kurduğu güçlü köprüyle tüm hane ve şehirlerde eserleri olan partidir.
 
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