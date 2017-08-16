Tek lider 'Ein führer'

Star'dan Hitler'i hatırlatan Erdoğan manşeti





Hükümete yakın Star gazetesi haberinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkın gönlüne girmeyi başardıklarını belirterek, 'AK Parti kimsesizlerin kimsesi, gücü yetmeyenlerin eli kolu olduğu için bunca yıl millet sahiplendi' dedi. diye yazdı.

Star'ın haberi şöyle:





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin kuruluşunun 16. yıl dönümü nedeniyle Sincan Harikalar Diyarı’nda düzenlenen törende çarpıcı mesajlar verildi. Erdoğan’ın açıklamaları özetle şöyle:

16. Yılımız: AK Parti’nin davası Türkiye’nin davasıdır. AK Parti, dünyayı güneş gibi aydınlatan yüce bir medeniyetin günümüzdeki sancaktarlığına, hizmetkarlığına talip bir partidir. AK Parti, Türk milletinin binlerce yıldır kesintisiz şekilde süren devlet silsilesinin bugünkü adı olan Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşatmak için gece gündüz çalışan bir partidir. AK Parti maziyle ati arasında kurduğu güçlü köprüyle tüm hane ve şehirlerde eserleri olan partidir.