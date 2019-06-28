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Zamanlaması manidar : Meral Akşener’e Cemaat soruşturması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında cemaat soruşturması başlatıldığı ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2016 yılında başlatılan soruşturmada savcılık, Mayıs ayında gizlilik kararı vermiş....

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İYİ Parti Seçim İşleri Hukuk ve İnsan Hakları’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Hasan Seymen, soruşturma ile ilgili Akşener’in ifadesine başvurulmadığını açıkladı 

Aynı zamanda Meral Akşener'in avukatlığını da yapan Hasan Seymen’in yapığı açıklama şöyle:

“Müvekkilim, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener hakkında 2016 yılında soruşturma başlatılmıştır. Asılsız iddialarla dayanaksız bir şekilde ve tümüyle siyasi sebeplerle açılan soruşturma dosyasında, o tarihten bu yana herhangi bir somut delil bulunmadığı gibi, Sayın Meral Akşener’in de ifadesine başvurma ihtiyacı duyulmamıştır.

Tüm kamuoyunun malumu olduğu üzere, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’nden sonra gerek müvekkilim Meral Akşener, gerekse müvekkilimin genel başkanı olduğu İYİ Parti hızlı bir yükselişe geçmiş bulunmaktadır. Bu yükselişin sonucunda birçok Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile İl Belediye Başkanlığı milletimizin takdir ve güveni ile Millet İttifakı adaylarına emanet edilmiştir. Son olarak da, müvekkilimin olağanüstü çabaları ve desteği ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi de unutulmaz bir sonuç ile neticelenmiştir.

Bu husus birilerini rahatsız etmiş olacak ki, 2016 tarihli soruşturma tekrar canlandırılarak 28.05.2019 tarihinde “SORUŞTURMA IÇERIĞININ ŞÜPHELI VEYA MÜDAFİİ TARAFINDAN ÖĞRENILMESİ HALİNDE SORUŞTURMANIN AMACININ TEHLIKEYE DÜŞECEĞİ DEĞERLENDİRİLEREK” dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkimizin kısıtlanmasına karar verilmiştir. Bugün yani 28.06.2019 tarihinde bu kısıtlama kararının kaldırılması talebiyle dilekçe vermiş bulunmaktayım. 


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