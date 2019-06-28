OHAL komisyonu 100 başvurudan 95’ini reddetti

Hükümetin, hukuksuz uygulamalarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden (AHİM) kaçırmak için devreye soktuğu OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, gerekçesiz olarak kamudan ihraç edilen 126 bin kişiden sadece 6 bini göreve iade etti. İade edilme oranı yüzde 5’i bile bulmadı.







İHRAÇ KAMU İŞÇİLERİNİN KOMİSYONA BAŞVURMA HAKLARI YOK

Elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme işlemleri için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturularak, başvurulara ilişkin 20’den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen bilgiler bu sisteme kaydediliyor.





Kamu kurumlarında işçi olarak çalışırken ihbar ve fişleme sonucu işinden atılan kişilerin ise memur olmadıkları için OHAL Komisyonlarına başvuru hakkı bulunmuyor. Kamudan ihraç edilen işçi sayısının 10 binin üzerinde olduğu ifade ediliyor.





Yargı mercileri tarafından verilen kararlar da UYAP sistemi üzerinden takip ediliyor.





OHAL kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125 bin 678’i kamu görevinden çıkarma, 3 bin 213’ü rütbe alma, 270’i yurt dışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2 bin 761’i kurum ve kuruluş kapatma olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirildi.





KOMİSYONA YAPILAN BAŞVURU SAYISI 126 BİN 200

Komisyona yapılan başvuru sayısı 28 Haziran 2019 tarihi itibarıyla 126 bin 200 oldu. Komisyon tarafından verilen 77 bin 900 karar sayısı dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı ise 48 bin 300.





Karar verme sürecine 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren başlayan Komisyon tarafından, 28 Haziran 2019 tarihi itibarıyla 6 bini kabul, 71 bin 900’ü ret olmak üzere 77 bin 900 karar verildi.



