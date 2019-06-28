Samanyolu Haber /Politika / Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'na: Teklifim hala geçerli /28 Haziran 2019 18:45

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'na: Teklifim hala geçerli

23 Haziran seçimlerinde İstanbul AKP adayı olan ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na seçimi kaybeden Binali Yıldırım gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu'na yaptığı çay teklifinin hatırlatılması üzerine Yıldırım, "Benim çay teklifim geçerli de, Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı belki fikrini değiştirmiştir. Şimdi biraz telaşesi var, işlerine baksın bakalım" dedi.

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23 Haziran seçimlerinde İstanbul AKP adayı olan Binali Yıldırım cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Yıldırım bir gazetecinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı çay teklifinin hatırlatması üzerine ise, "Benim çay teklifim geçerli de, Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı belki fikrini değiştirmiştir. Şimdi biraz telaşesi var, işlerine baksın bakalım" ifadelerini kullandı. Yıldırım, bir gazetecinin "Bundan sonra ağırlıklı olarak İstanbul'da mı, Ankara'da mı olacaksınız" sorusuna ise her iki şehirde de olacağı yanıtını verdi.

Yıldırım, seçimin ardından neler yapılacağının sorulması üzerine, "Seçim bitti, hayat devam ediyor" diye konuştu. "Tatile çıkacak mısınız?" şeklindeki soruya ise Yıldırım, "Bundan güzel tatil mi var? Vatandaşlarla beraber mahallemizde" diye yanıt verdi. Ardından gazetecilere, "Artık siz çok yoruldunuz, sizin de biraz tatil yapmanız lazım" dedi. 
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