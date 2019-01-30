Zaman Makedonya'ya Makedonların verdiği desteği çarpıttılar, gazete açıklama yayınladı

Zaman Makedonya'nın, Makedon Hükümeti'nin yazılı medya organlarına verdiği destek kapsamında 14 bin Euro destek alması Üsküp'teki büyükelçiliğin çeşitli karalama kampanyalarına başlamasına ve Makedon hükümetiyle ilgili akıl almaz iddialar ortaya atmasına yol açtı.





İktidarın güdümündeki Türkiye Büyükelçiliği'nin çeşitli mecralarda devam eden ve başka bir ülkenin İçişleri'ne müdahale sayılabilecek nitelikteki sorumsuz girişimlerinin, iki ülke arasındaki ilişkileri tehlikeye atacak seviyeye gelmesi Zaman Makedonya ekibini harekete geçirdi.





Yayınlanan açıklamayla Makedonya Hükümeti'nin verdiği 14 bin Euro'luk destekten tek taraflı olarak feragat edildiği ifade edildi.





Zaman Gazetesi'nin konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:





25 yıldan beri Makedonya’da Türkçe ve Arnavutça dillerinde yayın yapan Zaman Makedonya’nın Hükümet’ten destek almış olmasından dolayı, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği tarafından yapılan kabul edilemez açıklamaları büyük bir üzüntüyle karşılıyoruz.





Türkiye’de yaşanan ve soru işaretleriyle dolu menfur darbe girişiminden hareketle ZAMAN Makedonya’yı yıpratma gayretleri tamamen bir cinnet halidir. Gelinen noktada Türkiye Hükümeti’nin 15 Temmuz tezleri hiç bir bağımsız uluslarararası mahkemede kabul görmemiş ve hatta tuhaf darbe girişiminin bağımsız bir Uluslararası Komisyon tarafından araştırılması teklifi sürekli olarak reddedilmiştir. Hiç bir mantıki dayanağı olmadığı halde ZAMAN Makedonya’nın darbe girişimiyle ilişkilendirilmesi, aynı gerekçeyle hayatları karartılan yüz binlerce Türk vatandaşının da masum olduğunun apaçık bir göstergesidir.





Özellikle söz konusu maddi destekle Makedonya Hükümeti’nin terörizmi desteklediği yönündeki absürt iddialara, iddia sahiplerinin bile inandığını sanmıyoruz.





ZAMAN Makedonya 25 yıldan bu yana sadece kamuoyunu bilgilendirmek amaçlı olarak faaliyet göstermekte ve Makedonya kanunlarına her yönüyle riayet etmektedir. Nitekim kamuya açık olan destek ilanına başvurma nedenimiz de tam olarak budur. Sonraki aşamalarda Hükümet Komisyonu tarafından yapılan incelemede de, gerekli kriterlerin tümünü taşıdığımız onaylanmıştır.





Kurumumuza karşı yürütülen eşi görülmemiş linç kampanyasının ardından yaptığımız yeni bir değerlendirmeyle, söz konusu Hükümet desteğinden tek taraflı olarak feragat etmeye karar vermiş bulunuyoruz. ZAMAN Makedonya, şimdiye kadar izlediği yayın çizgisiyle, multi etnik bir topluluk olan Makedonya’da bütün kesimleri birbirine yaklaştıracak bir politika takip etmiş ve ortak paydaları öne çıkarmıştır. Bu geleneksel çizgimizden dolayı, şimdilerde karanlık bir dönem yaşasa da bir zamanların şanlı ülkesi Türkiye ile demokratik bir ülke olan Makedonya arasında bir gerilim sebebi olmama azmi taşıyoruz. İki ülke arasında gerilim oluşturmaya çalışan odakların ellerindeki malzemeyi almak amacıyla, anılan destekten vazgeçme kararı almış bulunuyoruz.





Kamuoyuna saygıyla duyururuz.



