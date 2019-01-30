Galatasaray'da forvet düğümü çözüldü

Forvet transferi için çalışan ve son günlerde gaza basan Galatasaray, Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'yi transfer etti.







?Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi konusunda Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.







27 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 17 karşılaşmada 20 gol attı 2 de asist yaptı. Kariyerine 2012 yılında İtalya 4. Lig takımlarından Bra'da başlayan Diagne, 2013 yılında ise Juventus'a transfer oldu.



2015 yılında kadar Juventus tarafından çeşitli takımlara kiralanan golcü oyuncu, Macaristan'ın Ujpest takımına 1.15 milyon Euro bedelle transfer oldu. 2016 yılında ise Diagne, 1.9 milyon Euro'ya Çin'e gitti.





Diagne son olarak ise geçtiğimiz sezonun devre arasında bedelsiz olarak Kasımpaşa'ya transfer olmuştu.