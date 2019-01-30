Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'da forvet düğümü çözüldü /30 Ocak 2019 22:29

Galatasaray'da forvet düğümü çözüldü

Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa'dan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

SHABER3.COM

Forvet transferi için çalışan ve son günlerde gaza basan Galatasaray, Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'yi transfer etti.

?Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi konusunda Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

27 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 17 karşılaşmada 20 gol attı 2 de asist yaptı. Kariyerine 2012 yılında İtalya 4. Lig takımlarından Bra'da başlayan Diagne, 2013 yılında ise Juventus'a transfer oldu.
2015 yılında kadar Juventus tarafından çeşitli takımlara kiralanan golcü oyuncu, Macaristan'ın Ujpest takımına 1.15 milyon Euro bedelle transfer oldu. 2016 yılında ise Diagne, 1.9 milyon Euro'ya Çin'e gitti.

Diagne son olarak ise geçtiğimiz sezonun devre arasında bedelsiz olarak Kasımpaşa'ya transfer olmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galatasaray'da forvet düğümü çözüldü Sonraki Haber >>

Tevbe her şeyin başlangıcı

Tevbe her şeyin başlangıcı

Yavaş: Geçen sefer sandığa sahip çıkmadık, bu kez öyle olmayacak

Yavaş: Geçen sefer sandığa sahip çıkmadık, bu kez öyle olmayacak

Özdil'in kitabı cam fanusta sergileniyor

Özdil'in kitabı cam fanusta sergileniyor

'Geçinebiliyor musunuz' sorusu sorulan kadın açtı ağzını yumdu gözünü

'Geçinebiliyor musunuz' sorusu sorulan kadın açtı ağzını yumdu gözünü

Milyonluk tablo herkesin gözü önünde çalındı

Milyonluk tablo herkesin gözü önünde çalındı

Yeni Bamteli yayınlandı....

Yeni Bamteli yayınlandı....

Rus savaş uçağının düşme anı kamerada

Rus savaş uçağının düşme anı kamerada

Raylara bırakılan aracı hurdaya çevirdi

Raylara bırakılan aracı hurdaya çevirdi

Karabekir'in torunundan bakana: 15 Temmuz'la Kurtuluş Savaşı'nı aynı kefeye koymayın

Karabekir'in torunundan bakana: 15 Temmuz'la Kurtuluş Savaşı'nı aynı kefeye koymayın

Oy verene cennetten arsa dağıtan adam

Oy verene cennetten arsa dağıtan adam

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:15:58