Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'da cezaevindekiler Skype ile görüşebilecek /31 Ocak 2019 01:10

İtalya'da cezaevindekiler Skype ile görüşebilecek

İtalya'da hapishaneler mahkumların aileleri ile daha kolay görüşebilmesi için kolları sıvadı. Pilot uygulama ile mahkumlar Skype üzerinden görüşme yapabilecek.

SHABER3.COM

İtalya'da mahkumların aileleri ve yakınları ile Skype üzerinden görüşmesine olanak sağlayacak bir uygulamanın yürürlüğe gireceği açıklandı. İtalya Adalet Bakanlığı, mahkumların ayda altı kez Skype görüşmesi yapmasına izin verileceğini duyurdu.

DW Türkçe'nin haberine göre İtalya Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada "Mahkumların çocukları, ebeveynleri ve eşleri ile görüşmesi kolaylaşacak, bu sırada bekleme süresi ve hapishanede görüşmeler azalacak" denildi.

Görüşmeler güvenlik önlemleri altında gerçekleşecek. Bir hapishane görevlisi, mahkumun görüşme sırasında ne gördüğünü izleyecek ve uygunsuz davranış durumunda görüşmeyi sonlandırma yetkisine sahip olacak.

Bakanlık, Skype görüşmesi öncesi hapishane ziyaretinde olduğu gibi güvenlik kontrolü yapılacağını da duyurdu. Kullanıcıların, Skype adresinin mahkum yakınına ait olduğunu belgelemesi gerekecek.

İtalya'da mahkumlara yönelik Skype görüşmesi, pilot uygulama olarak bazı hapishanelerde denenecek. Daha sonra ülke çapındaki tüm hapishaneleri kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzlerce hapishanede benzer bir iletişim uygulamasının yürürlükte olduğu biliniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İtalya'da cezaevindekiler Skype ile görüşebilecek Sonraki Haber >>

Tevbe her şeyin başlangıcı

Tevbe her şeyin başlangıcı

Yavaş: Geçen sefer sandığa sahip çıkmadık, bu kez öyle olmayacak

Yavaş: Geçen sefer sandığa sahip çıkmadık, bu kez öyle olmayacak

Özdil'in kitabı cam fanusta sergileniyor

Özdil'in kitabı cam fanusta sergileniyor

'Geçinebiliyor musunuz' sorusu sorulan kadın açtı ağzını yumdu gözünü

'Geçinebiliyor musunuz' sorusu sorulan kadın açtı ağzını yumdu gözünü

Milyonluk tablo herkesin gözü önünde çalındı

Milyonluk tablo herkesin gözü önünde çalındı

Yeni Bamteli yayınlandı....

Yeni Bamteli yayınlandı....

Rus savaş uçağının düşme anı kamerada

Rus savaş uçağının düşme anı kamerada

Raylara bırakılan aracı hurdaya çevirdi

Raylara bırakılan aracı hurdaya çevirdi

Karabekir'in torunundan bakana: 15 Temmuz'la Kurtuluş Savaşı'nı aynı kefeye koymayın

Karabekir'in torunundan bakana: 15 Temmuz'la Kurtuluş Savaşı'nı aynı kefeye koymayın

Oy verene cennetten arsa dağıtan adam

Oy verene cennetten arsa dağıtan adam
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:20:04