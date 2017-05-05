Zaman Gazetesi iddianamesi ile ilgili önemli gelişme









İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca kapatılan Zaman Gazetesi'nin yönetici ve yazarları ile gazeteciler Nazlı Ilıcak, Ahmet-Mehmet Altan kardeşler'in aralarında olduğu 17 medya mensubu hakkındaki iddianame İstanbul 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.





İstanbul 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi iddianamenin kabulüne karar vererek, ilk duruşmanın 19 Haziran 2017 tarihinde İstanbul Adalet Sarayı'nda saat 10.00'da görülmesine hükmetti.





Gazeteciler hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapsi istenmişti.