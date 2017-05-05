Samanyolu Haber /Gündem / Zaman Gazetesi iddianamesi ile ilgili önemli gelişme /05 Mayıs 2017 18:54

Zaman Gazetesi iddianamesi ile ilgili önemli gelişme

Aralarında Nazlı Ilıcak, Ahmet-Mehmet Altan kardeşler, Ekrem Dumanlı, Tuncay Opçin ve Emre Uslu’nun da bulunduğu 17 isim hakkında hazırlanan iddianame kabul edilerek ilk duruşmanın 19 Haziran tarihinde İstanbul Adliyesi'nde görülmesine karar verdi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca kapatılan Zaman Gazetesi'nin yönetici ve yazarları ile gazeteciler Nazlı Ilıcak, Ahmet-Mehmet Altan kardeşler'in aralarında olduğu 17 medya mensubu hakkındaki iddianame İstanbul 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İstanbul 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi iddianamenin kabulüne karar vererek, ilk duruşmanın 19 Haziran 2017 tarihinde İstanbul Adalet Sarayı'nda saat 10.00'da görülmesine hükmetti. 

Gazeteciler hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapsi istenmişti.  
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