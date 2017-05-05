Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp'a bir yeni özellik daha geliyor /05 Mayıs 2017 18:46

WhatsApp'a bir yeni özellik daha geliyor

WhatsApp çok yakında yeni bir özelliği kullanıma sunacak. Uygulamanın beta versiyonunda görülen bu özellikle sohbetleri takip etmek çok daha kolay olacak.

WhatsApp'a bir yeni özellik daha geliyor

Bildiğiniz gibi WhatsApp dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamaları arasında yer alıyor. Kullanıcı sayısını sürekli arttıran uygulama, bir yandan sunduğu özelliklerin sayısını da arttırıyor. İşte bu özelliklere bir yenisi daha ekleniyor. Bu yeni özelliklik uygulamanın Beta versiyonunda kullanılmaya başlandı.

Çok yakında asıl sürüme de eklenmesi beklenen yeni özellik, WhatsApp’ta 3 sohbeti en üste sabitlemenizi mümkün hale getiriyor. Böylece istediğiniz 3 sohbeti her zaman üstte tutarak gelen bildirimleri daha rahat şekilde takip edebiliyorsunuz. Bir sohbeti en üste sabitlemek için kişi veya grubun üstüne basılı tutup yeni eklenecek sabitle işareti seçmeniz yeterli olacak. En fazla 3 sohbet en üste sabitlenebiliyor. Ancak bu sohbetlerin hangileri olacağını istediğiniz gibi seçip, değiştirebiliyorsunuz.
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