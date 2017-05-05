WhatsApp'a bir yeni özellik daha geliyor

Çok yakında asıl sürüme de eklenmesi beklenen yeni özellik, WhatsApp’ta 3 sohbeti en üste sabitlemenizi mümkün hale getiriyor. Böylece istediğiniz 3 sohbeti her zaman üstte tutarak gelen bildirimleri daha rahat şekilde takip edebiliyorsunuz. Bir sohbeti en üste sabitlemek için kişi veya grubun üstüne basılı tutup yeni eklenecek sabitle işareti seçmeniz yeterli olacak. En fazla 3 sohbet en üste sabitlenebiliyor. Ancak bu sohbetlerin hangileri olacağını istediğiniz gibi seçip, değiştirebiliyorsunuz.