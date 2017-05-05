WhatsApp'a bir yeni özellik daha geliyor





Çok yakında asıl sürüme de eklenmesi beklenen yeni özellik, WhatsApp’ta 3 sohbeti en üste sabitlemenizi mümkün hale getiriyor. Böylece istediğiniz 3 sohbeti her zaman üstte tutarak gelen bildirimleri daha rahat şekilde takip edebiliyorsunuz. Bir sohbeti en üste sabitlemek için kişi veya grubun üstüne basılı tutup yeni eklenecek sabitle işareti seçmeniz yeterli olacak. En fazla 3 sohbet en üste sabitlenebiliyor. Ancak bu sohbetlerin hangileri olacağını istediğiniz gibi seçip, değiştirebiliyorsunuz.



Bildiğiniz gibi WhatsApp dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamaları arasında yer alıyor. Kullanıcı sayısını sürekli arttıran uygulama, bir yandan sunduğu özelliklerin sayısını da arttırıyor. İşte bu özelliklere bir yenisi daha ekleniyor. Bu yeni özelliklik uygulamanın Beta versiyonunda kullanılmaya başlandı.