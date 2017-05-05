Türkiye'de OHAL mağdurları giderek artıyor

Betül Celep, kamu çalışanı

6 Ocak'ta işten çıkarıldı

Aynı gün en az 7 bin 399 kişi işten çıkarıldı

Haberde, "Betül Celep resmi gazetede adını okuduğunda, bildiği anlamdaki hayatı son buldu" ifadesi yer alıyor.

Valiliğin bir yardım kuruluşunda çalışan 36 yaşındaki Celep'in, bazı iş arkadaşlarının daha önce işten çıkarılması nedeniyle gergin bir şekilde resmi gazeteyi kontrol ettiği belirtiliyor.

Yalnız yaşayan Betül Celep'in ismini okuduğunda aklına ilk gelen bakımını üstlendiği 50 kedi olmuş.

Haberde işten çıkarma için bir sebep gösterilmediği ve temyiz şansı bulunmadığı yazıyor.

Celep, "Hiçbir zaman elime bir belge, bir açıklama geçmedi" diyor.

"Solcuydum, sendika temsilcisiydim, feministtim. Size bir neden göstermediklerinde, nedeni tahmin etmek zorunda kalıyorsunuz. İnşa ettikleri yeni Türkiye'de benim gibi birini istemediler" diyor.

Şimdiki hayatı OHAL'den önceki hayatından oldukça farklı.

"Eğer kararname ile kovulmuşsanız, cüzamlı gibisiniz" diyor. "Kimse sizinle konuşmak istemiyor, kimse size dokunmak istemiyor, kimse davanızı üstlenmek istemiyor, kimse size yaklaşmak istemiyor. Bu toplumda bizim gibi insanlar için yer yok."

Celep işten çıkarıldığından beri İstanbul'un Kadıköy semtinde her gün OHAL'den etkilenenlere dikkat çekmek için birkaç kişiyle birlikte eylem düzenliyor.

İstanbul Üniversitesi'nde cinsiyet çalışmaları üzerine yüksek lisans yapmak için biriktirdiği parayı harcayarak yaşıyor, ancak bunun çok uzun sürmeyeceğini belirtiyor. Celep eylemlerde yer aldıktan sonra polisin eve gelmesi üzerine kendi işini de kaybetmekten endişelenen ev arkadaşı evden taşınmış.

"Etrafınızdaki bütün ilişkiler değişiyor. Bir zamanlar arkadaşınız olanlar sizi aramamaya başlıyor ve onun yerine yeni arkadaşlar ediniyorsunuz, yeni ilişkiler kuruyorsunuz."

"Şimdi polis yetkilileri beni tanıyor. Kahve içerken ya da sokakta beni gördüklerinde selam veriyorlar."

Celep gözaltına alınma korkusunun hep aklının bir köşesinde olduğunu söylüyor. Haksız ve keyfi olduğunu düşündüğü isten çıkarmalara karşı bir hareket başlatmak istiyor.

"Çok fazlayız. Gücümüzü kullanabilirsek, zulmü bitirebiliriz" diyor.





Sezgin Yurdakul, feribot çalışanı





23 Aralık'ta işten çıkarıldı





İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir hatlarında çalışan Sezgin Yurdakul, bir gün kızının gittiği okula ve Bank Asya'daki hesabına ait belgelerin işverenleri tarafından önüne serildiği bir toplantıyla işten çıkarılmış.

40 yaşındaki Sezgin Yurdakul, kızının okuduğu okulun Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir okul olduğunu ve okul ücretini ödeyebilmek için işverenlerinden yardım aldığını, bu yardımın da Bank Asya'ya yatırıldığını söylüyor.

"Ben kızımı bu okula göndererek terörizme katkı sunduysam, bana yardım eden yetkililerin (kabahati) nedir?" diye soruyor.

Yurdakul, Bank Asya'yı faiz almayarak İslami bankacılık ilkelerine göre çalıştığı için seçtiğini aktarıyor.

Yurdakul işsizlik maaşı almıyor ve şimdiye kadar 20 işe başvurmuş.

"Hikayenizi anlattığınızda, kimse size iş vermiyor" diyor.

Evini satarak, ülkenin kuzeyindeki memleketine yerleşmeyi düşünüyor.

Yurdakul haberde bu sürecin kendisinden çok eşi ve kızı için zor olduğunu anlatıyor. Eşi psikoloğa görünmüş, anti-depresan ve uyku hapları kullanmış. Yeni doğan bebeklerini emzirirken sütten kesilmiş. 13 yaşındaki kızı da yeni okuluna alışmakta zorluk çekiyor.

"Hayatımız tepe taklak oldu. (Büyük) kızım okul değiştirmek zorunda kaldı ve yeni okulunda kendini yalnız hissediyor. 'Babası Fetöcü' diyorlar. Hiç arkadaşı yok."

Yurdakul öfkeli. Habere göre, hükümetin Bank Asya'yı daha fazla kişiyi tuzağa düşürmek için açık tuttuğunu ve eski işyerinin muhaliflere ilişkin kotayı doldurmak zorunda olduğu için işten çıkarıldığını düşünüyor.

"Siyasi bağları olan bazı kişiler tanıyorum ve onlar yırttı" diyor. "Siyasi bir bağımız ya da 'Gel ve beni kurtar' diyecek bir siyasetçi tanıdığımız yok. Biz zincirdeki en zayıf halkayız ve elendik."













Selahattin Demirtaş, HDP Eş Başkanı





4 Kasım'da tutuklandı