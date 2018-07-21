Samanyolu Haber /Gündem / 'Zalimin işini kolaylaştırma zulme iştiraktır' /21 Temmuz 2018 16:30

'Zalimin işini kolaylaştırma zulme iştiraktır'

Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde 'Mü’minin zâlimden özür dilemesi, zâlimin elini güçlendirir; bugün bize düşen vazife, sabr-ı cemîl içinde “Allah bize yeter; O ne güzel vekîldir!” deyip Mevlâ’ya sığınmaktır.' dedi

'Zalimin işini kolaylaştırma zulme iştiraktır'

Fethullah Gülen Hocaefendi, son sohbetinde şunları söyledi
'Evet, niyaz… Bize düşen şey de, yeis yerine, meselenin şoku karşısında tamamen kol-kanat kırılması yerine, (kavlî-fiilî) niyazdır. Yeis.. kolun kanadın kırılması.. “Ne yapsak ki acaba?” filan… “Gidip başkalarından özür mü dilesek?!.” Mü’minin, zâlimden özür dilemesi, zâlimin elini güçlendirir. Zâlimin işini kolaylaştırmak, bence zulme iştirak sayılır. Derdest etmiş, götürmüşler ise, onun için bir şey yapamazsınız ama yakalanmamış, ayrılmışsanız şayet, işlerini kolaylaştırma adına bir yerde ulu-orta dolaşmamanız lazımdır. Çünkü eşkıya arabayı yanaştırır, kaçırır sizi. Ali Baba’nın kırk haramileri, her yerde dolaşıyorlar; kafa k
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