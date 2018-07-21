Samanyolu Haber /Gündem / Havuz Medyası ve TRT'nin gözaltı haberi de yalan çıktı /21 Temmuz 2018 16:24

Havuz Medyası ve TRT'nin gözaltı haberi de yalan çıktı

Bir gelişmeden iki ayrı zamanda iki farklı yalan haberi ancak Havuz medyası yapabilir

Akın İpek canlı yayında soruları cevapladı

İngiltere mahkemesi, Londra'da yaşayan İş adamı Akın İpek'i Türkye'nin talebi doğrultusunda mahkemeye davet etmişti... Mahkeme'de ifadesine başvurulan İpek'in mahkeme sonuçlanıncaya kadar geceleri evi dışında konaklaması istenmişti. Eylül'de Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmada karar nihai karar verilecek. Tamamen prosüdür gereği gerçekleşe bu gelişmeyi daha önce ev hapsi diye veren havuz medyası ve Bazı AKP Trolleri şimdi aynı gelişmeyi gözaltına alınma diye veriyor...


Havuz ve biat medyası ile bazı İngiliz basınında gözaltına alındığı hatta tutuklandığına ilişkin haberler yapılan Akın İpek, sosyal medya hesabından bu iddiaları yalanladı.

Dün akşam katıldığı ve hakkındaki iddiları cevapladığı MoonStar yayınının linkini paylaşan Akın İpek, ”Herşeyi bu konuşmamda tüm detayları ile açıkladım. Başka hiç bir yeni gelişme yok. Dinlerseniz çok mutlu olurum.” ifadelerini kullandı.

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